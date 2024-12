Home Resort: a nova tendência do mercado imobiliário de alto padrão

Nos últimos anos, o conceito de home resort, antes associado apenas a mansões e propriedades de alto padrão, começou a ganhar espaço em apartamentos de luxo. Essa tendência reflete o desejo crescente dos consumidores por conforto e comodidade em suas residências, com espaços que reúnem lazer, bem-estar e praticidade em um único lugar. Piscinas privativas, academias exclusivas, spas, coworkings, áreas gourmet e até mini golf são apenas alguns dos itens que passaram a fazer parte do cotidiano de quem mora em apartamentos com esse conceito.

O movimento é impulsionado pela busca por uma vida mais integrada e pelo fortalecimento da ideia de “viver o resort dentro de casa”. Incorporadoras têm investido pesado em projetos que oferecem infraestrutura de lazer comparável a hotéis de luxo, com diferenciais como paisagismo sofisticado, áreas comuns amplas e serviços personalizados.

Essa mudança representa não apenas uma nova forma de morar, mas também uma adaptação do mercado imobiliário às novas demandas dos consumidores, que valorizam o equilíbrio entre conforto e exclusividade, mesmo em áreas urbanas densas.

Prédios em SC

No Brasil, a região do litoral norte de Santa Catarina, especialmente a área que engloba as cidades Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, lidera o mercado. Essas cidades são as três com maior valorização do país, com preços que chegam a R$ 100 mil por metro quadrado. Segundo o especialista em mercado imobiliário Fabrício Bellini, há um aumento na demanda por apartamentos maiores e por um perfil de pessoas que valorizam o lazer, a tecnologia e o contato com a natureza.

O empreendimento Infinitá Treehouse, em Itajaí, da construtora Blue Heaven, exemplifica essa tendência. Projetado pelos escritórios de arquitetura Triptyque e Architects Office, o edifício se tornou ícone ao trazer o conceito de home resort para o mercado de alto padrão brasileiro.

No Infinitá Treehouse, cada unidade residencial (uma por andar) inclui uma piscina suspensa com vidro na sacada. Os apartamentos, que variam de 350 a mais de 805 metros quadrados, são cercados por vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da baía de Itajaí, do mar de Balneário Camboriú e da Mata Atlântica.

Outros destaques incluem:

Pisos em pedras vulcânicas;

Soluções personalizadas de automação high-tech;

Integração dos elementos naturais – terra, água, fogo e ar – no design.

O custo para morar em uma unidade parte de R$ 9 milhões e pode chegar a R$ 30 milhões. A entrega está prevista para o fim deste ano.