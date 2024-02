Igual ao de Ubatuba: prédio milionário em Santa Catarina vai ter 'sacada de piscina'

Há algumas semanas, um vídeo viralizou nas redes sociais com imagens de um prédio em Ubatuba, no litoral de São Paulo, com uma 'sacada de piscina'. A maravilha da engenharia usa vidro e aproveita o espaço aberto do apartamento para criar uma ilusão de que a água está flutuando. O mesmo conceito será aplicado em um novo prédio milionário em Itajaí, em Santa Catarina.

No Infinitá Treehouse, todos os apartamentos (um por andar) terão uma piscina na sacada feita com vidro. A ideia central, segundo os escritórios de arquitetura franco-brasileiro Triptyque e Architects Office e a Blue Heaven Empreendimentos, que levantam o edifício, é transportar os elementos da natureza para dentro das unidades que vão de 350 a mais de 805 metros quadrados.

Todos os apartamentos são quase completamente cercados por vidro, do chão ao teto. Um grandioso quadro vivo com vista para toda a baía de Itajaí, para o mar da cidade vizinha, Balneário Camboriú, e para a Mata Atlântica, circunda o empreendimento. O custo para morar em um dos apartamentos parte de R$ 7 milhões e pode chegar a R$ 22 milhões.

Infinitá Treehouse.

Além da piscina suspensa, o edifício impressiona com elementos que fogem do tradicional, como pisos em pedras vulcânicas e soluções personalizadas oferecidas ao cliente pela construtora, como a possibilidade de integrar automação high tech até na hora do churrasco. A previsão de entrega do empreendimento é para o fim deste ano.

“Itajaí é a cidade mais rica do estado e tem ainda grande potencial de desenvolvimento econômico, e isso tem refletido no mercado imobiliário. Por isso, a escolhemos para ser sede deste empreendimento icônico que, por meio da união de especialistas com grandes nomes da arquitetura mundial, trouxe um novo conceito de alto padrão para o Sul do país, oferecendo elegância e máxima qualidade mas sempre respeitando e valorizando os elementos naturais – terra, água, fogo e ar, que caracteriza a marca da construtora", diz o CEO da Blue Heaven Empreendimentos, Fabrício Bellini.

Infinitá Treehouse em fase de construção.

Boom imobiliário em Itajaí

Com valorização imobiliária superior a 70% em quatro anos, Itajaí vive boom imobiliário e atrai empreendimentos de alto padrão. Neste período, o metro quadrado médio de Itajaí saltou de R$ 6.088 para R$ 10.490, segundo dados da FipeZap.

Enquanto a vizinha de Balneário Camboriú, conhecida como a 'Dubai brasileira' e que ocupa o topo do ranking de metro quadrado mais caro do país, Itajaí é a cidade mais rica de Santa Catarina, com PIB de R$ 47,7 bilhões e crescimento populacional de 44%, de acordo com o último Censo.