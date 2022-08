Royal Salute ganha edição especial com estilista 'queridinho' da Rainha Elizabeth II

O uísque escocês Royal Salute é tão ligado à cultura britânica que foi criado para marcar a coroação da rainha Elizabeth II e a salva de tiros em homenageou à celebração. E, agora, a marca apresentou a Couture Collection assinada pelo estilista londrino Richard Quinn, considerado um queridinhos da Família Real. E o resultado são garrafas com desenho exclusivo – vendidas a 1.999 reais cada.

Essa edição especial será vendida nas cores preta e branca (que, inicialmente, será vendida somente na Amazon). E, além dos empórios e lojas especiais, o Royal Salute Couture Collection chegará à Le Cercle, plataforma de vendas pela internet da Pernod-Ricard. Vale dizer que o próprio Richard Quinn desenvolveu os frascos floridos do uísque e a marca não revelou quantas unidades são feitas.

“Testemunhar o artesanato e a inovação em diferentes especialidades sempre me fascinou. Explorar pela primeira vez o mundo deste blend icônico e envelhecido foi fonte poderosa para inspiração. E a colaboração ensejou um verdadeiro processo de criatividade. Eu amo a ideia de que meus desenhos serão colecionados e valorizados por amantes de uísque e moda em todo mundo”, diz Quinn.

Com blend criado pelo master blender Sandy Hislop, considerado um guardião do estilo Royal Salute. E, embora 21 Year Old Richard Quinn seja uma nova e única inovação no portfólio, essa edição mantém atributos da marca, como o blend 21 Y.O. sob medida, com 31 whiskies de malte e grãos. Segundo a Pernod-Ricard, mesmo com inovações ao longo dos anos, esse produto é ligado ao artesanato.

