Hering by NV: marcas se unem e lançam coleção de alfaiataria

Após lançar peças em colaboração com a Farm, a Hering anuncia sua primeira parceria de 2023 com a NV, marca que também faz parte do Grupo Soma.

A união da marca conhecida por suas peças básicas com a empresa criada por Nati Vozza, trouxe peças de alfaiataria, confortáveis e coloridas.

"Desde a nossa primeira conversa, a nossa intenção era conseguir incorporar o conforto característico da Hering com a sofisticação e as tendências que definem a NV. Trabalhamos em conjunto para garantir que ambos os públicos pudessem se identificar com o que preparamos, das fotos de campanha até o treinamento das nossas lojas, estamos felizes e otimistas com o resultado incrível que obtivemos", diz Fabiola Guimarães, Diretora de Marca Hering.

Dentre as peças estão moletons, tops, camisas, blazers, jeans, mini saias, meias, bonés e cintos que acompanham diferentes ocasiões.

"Na NV, temos a querida Calça Helena e nessa parceria conseguimos trazer esse e outros sucessos da marca em novas cores, um exemplo de como vamos também convidar a nossa cliente fiel para conferir tudo de perto. Uma palavra que me norteou no processo criativo, que estampamos em algumas peças e que resume nossa consumidora foi 'Bossa'. É ritmo brasileiro, jeito autêntico de se expressar, habilidade de atualizar o que já é conhecido com muita personalidade. Assim que eu defino a consumidora da collab e coincidentemente, é uma palavra muito marcante para a Hering e sua brasilidade - durante as nossas conversas, descobri que existe um conceito de megaloja Hering chamado Bossa - ou seja, não poderíamos ter mais sinergia do que nessa coleção", comenta Nati Vozza, Diretora Criativa e Fundadora da NV.

Desde 2020, a Hering lançou mais de 30 collabs, e para Fabiola Guimarães, diretora de marca, essa coleção reforça essa fase. "A Hering possui um histórico de collabs e em cada uma buscamos representar características em comum do perfil da marca parceira. Com NV não poderia ser diferente e o nosso foco está em evidenciar a qualidade e conforto, oferecendo uma ampla variedade de peças para diferentes estilos e momentos de uso. A coleção foi desenvolvida para dialogar com um público que busca conforto e praticidade, mas que não é simplista, que procura pitadas de tendências de maneira atemporal e sabe traduzir o que está em loja para a sua linguagem e sua personalidade."

As peças estão disponíveis no site e lojas selecionadas de ambas as marcas. Os valores variam de R$59,99 até R$499,99.