Sinopse de Hedda

Hedda se vê dividida entre a dor de um amor passado e a opressão de sua vida atual, sendo arrastada para uma espiral de manipulação, paixão e traição em uma noite intensa.

Direção: Nia DaCosta

Nia DaCosta País: Estados Unidos

Elenco: Tessa Thompson

Onde assistir Hedda?

Prime Video.