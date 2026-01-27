Casual

Hedda

46º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.

Sinopse de Hedda

Hedda se vê dividida entre a dor de um amor passado e a opressão de sua vida atual, sendo arrastada para uma espiral de manipulação, paixão e traição em uma noite intensa.

  • Direção: Nia DaCosta
  • País: Estados Unidos
  • Elenco: Tessa Thompson

Onde assistir Hedda?

Prime Video.

