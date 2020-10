Hamilton vence e se iguala Schumacher em número de vitórias na F1

O piloto inglês Lewis Hamilton deu um passo importante na sua carreira neste domingo, 11, ao vencer o GP de Eifel, em Nürburgring. Chegando a marca de 91 vitórias na Fórmula 1, o britânico se iguala ao número de vitórias de Michel Schumacher.

Com o GP de Portugal, que acontece daqui a duas semanas, Hamilton terá a oportunidade de ser o maior recordista da Fórmula 1 da história.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Depois da corrida, Hamilton recebeu um presente do filho de Schumacher, Mick, piloto reserva da Alfa Romeo. O jovem piloto foi parabenizá-lo pelo resultado e o presenteou com uma réplica do capacete usado por Schumacher no seu último ano na Fórmula 1.

Hamilton foi quem substituiu Schumacher nas pistas pela Mercedes. Em 2013, o alemão sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, nas montanhas de Meribel, na França. De lá para cá, nunca mais foi visto ou fotografado.

Em setembro, Elisabetta Gregoraci, ex-esposa de Flávio Briatore, ex-chefe do piloto na Fórmula 1, disse que Schumacher não falará mais. Ela garantiu que o ex-piloto se comunica “apenas com os olhos, e só três pessoas podem vê-lo”.