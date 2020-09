Schumacher, ex-piloto da F1, não falará mais, diz Elisabetta Gregoraci

O alemão Michael Schumacher não falará mais, garante Elisabetta Gregoraci, ex-esposa de Flávio Briatore, ex-chefe do piloto na Fórmula 1.

A fala de Elizabetta foi durante sua participação em um reality show na Itália, após ser questionada por um dos colegas do programa. Segundo ela, Schumacher se comunica “apenas com os olhos, e só três pessoas podem vê-lo”. A família do ex-piloto também teria se mudado da Suíça para a Espanha. De acordo com as declarações de Gregoraci, a esposa do heptacampeão mundial teria feito um hospital na nova casa.

Na semana passada, o neurologista Erich Riederer concedeu entrevista e declarou que a probabilidade de o piloto estar em estado vegetativo é “muito grande”.

Segundo a mídia inglesa, estava prevista uma transfusão de células-tronco cardíacas no piloto para regeneração do sistema imunológico, porém, com a pandemia do novo coronavírus, o procedimento teve de ser adiado para evitar um risco de contaminação por covid-19. Seria a segunda transfusão realizada em Schumacher pelo médico francês Philippe Menasche.

Segundo declarações do neurocirurgião Nicola Acciari, há também uma grave perda muscular além de uma osteoporose acentuada no ex-piloto, responsáveis pela mudança muscular, esquelética e orgânica do alemão.

Schumacher sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, nas montanhas de Meribel, na França. De lá para cá, nunca mais foi visto ou fotografado.