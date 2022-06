Guga Kuerten lança relógio em parceria com a Lacoste

Em todo lugar público que vai, nesses últimos dez anos, Gustavo Kuerten, o Guga, está sempre vestido de Lacoste. Pode ser um evento esportivo, alguma ação social, mesmo uma celebração mais formal. A parceria com a icônica grife francesa começou em 2012. A mais recente ação em conjunto entre tenista e grife é um relógio com aparência de cronógrafo, lançado nesta semana.

Fabricada pela Movado, sob licença da Lacoste, a coleção Replay foi desenhada para unir dois estilos, o urbano e o esportivo. É essa também a linha adotada hoje pela marca de roupas. A Lacoste une o legado do tenista René Lacoste, criador da camisa polo nos anos 1920, e a tendência fashion que permeia as coleções da estilista da marca Louise Trotter.

O relógio três submostradores e o crocodilo da marca na posição das três horas. É uma peça minimalista, apesar do tamanho robusto da caixa, de 44 milímetros. O legado esportivo se resume ao logotipo. De resto, é um relógio de linhas simples, elegante e discreto. O movimento é a quartzo.

Na campanha com Guga, o relógio é mostrado na cor verde, uma referência à herança da Lacoste. A peça vem em outras opções de cor, preto e azul. Os modelos também permitem a escolha de pulseira de couro com nervuras, pulseira de aço e malha mesh. É vendido na Vivara, com preço de 850 reais,

Guga assinou acordo com a Lacoste em 2012. A última renovação aconteceu em 2020. A parceria tem cláusulas de confidencialidade, mas sabe-se que uma das obrigações do tenista é participar de eventos em Roland Garros, onde foi tricampeão, com as conquistas de 1997, 200 e 2001. Isso porque a Lacoste é patrocinadora oficial do Grand Slam francês desde 1971.

Em 2018 Guga tornou-se embaixador de Roland Garros, com a missão de divulgar o torneio de Paris. Dessa forma tornou-se ainda mais natural sua presença durante o campeonato, realizado entre fim de maio e começo de junho.

A parceria se estende além das roupas, com marcas de acessórios que licenciam o nome da Lacoste. Em 2020 Guga lançou uma linha de óculos escuros em parceria com a Marchon Brasil.

O trabalho do tenista com a Lacoste envolve ainda ações sociais. A mais recente ação em conjunto foi a inauguração da Academia de Tênis CEAP, na zona sul de São Paulo, com uma quadra reformada para atender crianças carentes. A inauguração, em março deste ano, contou com uma aula inaugural de Guga.

A Fundação Lacoste vem acompanhando mais de 100.000 jovens inseridos em 200 projetos, entre atividades esportivas e educação, realizados por 50 associações em 22 países. No Brasil, conta com o suporte do tricampeão.