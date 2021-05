Grandes eventos podem acontecer na pandemia, diz experimento holandês

É possível organizar grandes eventos sem distanciamento social, apesar da crise de saúde, mediante medidas que incluem a realização de testes PCR, aponta um estudo feito na Holanda e divulgado na quinta-feira.

As conclusões do experimento, chamado Fieldlab, que cobriu 24 eventos que reuniram no total mais de 60 mil pessoas, serão compartilhadas com o governo holandês e prometem "um verão muito agradável", segundo os organizadores, que falam em "dados excepcionais". "Analisamos quais medidas alternativas poderíamos propor para deixar de lado o distanciamento social e, ao mesmo tempo, manter os eventos seguros", disse Pieter Lubberts, gerente do programa Fieldlab.

Depois de vários confinamentos e mais de um ano sem grandes atrações, promotores de eventos e cientistas holandeses organizaram e analisaram vários eventos entre fevereiro e maio de 2021, incluindo o Eurovision e jogos de futebol. A partir dos dados obtidos, os organizadores definiram uma matriz de risco de acordo com o tipo de evento e a gravidade da situação sanitária.

Para cada "nível de risco", são recomendadas determinadas medidas sanitárias. Quanto maior o risco, mais rigorosas são as recomendações. "Acredito que, com os resultados que temos e que iremos apresentar ao governo, muitos festivais poderão ser mantidos, até mesmo com sua capacidade máxima", indicou Lubberts.

A Holanda registrou nas últimas semanas uma queda no número de infecções e hospitalizações, o que permitiu ao país relaxar as medidas e reabrir terraços e espaços esportivos. Os organizadores do experimento afirmam que cuidados como a apresentação de um teste PCR negativo e uma comunicação adequada serão suficientes para garantir a realização segura de grandes eventos no verão a plena capacidade, se a situação sanitária continuar melhorando.

A competição musical Eurovision fez parte da experiência. Um total de 3.500 espectadores testados puderam assistir às semifinais, à final e aos seis ensaios gerais em Rotterdã, o que representou 20% da capacidade da sala de espetáculos.

Desde o início da crise de saúde, no ano passado, a Holanda, que tem uma população de pouco mais de 17 milhões de habitantes, registrou mais de 1,5 milhão de casos de Covid-19 e mais de 17.000 mortes ligadas à doença. Seis milhões de doses de vacina foram aplicadas no país até o momento.