Google divulga termos de buscas que cresceram em 2021

Após um 2020 cercado de incertezas, 2021 foi um ano com novidades em relação à pandemia, e as tendências de pesquisas no Google mostram um retrato dos interesses dos brasileiros neste período. A pesquisa de "perto de mim" mais popular, por exemplo, traz o termo pet shop. Em seguida, a busca pela vacina da covid-19.

Serviços como mercadinhos, floricultura, academia e barbearia também entraram na lista. Incluindo alimentação, padaria e café para viagem ficaram na 6ª e 10ª posição respectivamente.

A lista é baseada nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o ano anterior.

Perto de Mim

1. Pet shop perto de mim

2. Vacina da Covid-19 perto de mim

3. Parque para andar de bicicleta perto de mim

4. Mercadinho aberto agora perto de mim

5. Floricultura perto de mim

6. Padaria perto de mim

7. Academia perto de mim

8. Barbearia perto de mim

9. Vagas perto de mim

10. Café para viagem aqui perto