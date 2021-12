Ghetts, Dave e Little Simz são grandes vencedores do prêmio britânico Mobo

Os rappers Ghetts, Little Simz e Dave triunfaram no prêmio britânico Mobo neste ano, que teve sua primeira cerimônia ao vivo em quatro anos.

Realizada na noite de domingo na cidade britânica de Coventry, a premiação que homenageia Música de Origem Negra (Mobo, na sigla em inglês) deu ao londrino Dave o troféu de Disco do Ano por seu álbum número um "We’re All Alone In This Together".

Ghetts foi reconhecido como Melhor Artista Masculino e Little Simz como Melhor Artista Feminina. Tion Wayne e Russ Millions foram lembrados pela Melhor Canção do Ano com o remix "Body" e o rapper Central foi eleito o Melhor Artista Novo e Melhor Artista de Drill.

Entre os outros vencedores estiveram Skepta, o Melhor Artista Grime, e o ator Micheal Ward, premiado por Melhor Atuação em Série ou Filme pelo papel de Franklyn em "Small Axe", seriado que conta histórias de imigrantes das Índias Ocidentais em Londres nos anos 1960 a 1980.

O Mobo, que surgiu em 1996, foi suspenso em 2017 e realizado virtualmente no ano passado devido à pandemia de Covid-19.