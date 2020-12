Fotógrafo paraibano realiza ensaio inspirado no filme “Black Is King”

Inspirado no filme “Black Is King”, dirigido pela cantora americana Beyoncé e indicado ao Grammy na categoria melhor vídeo musical longo, o fotógrafo paraibano Beto Maia e o modelo e produtor Jessiel Mello estão lançando o projeto Swart Magie (“Magia Negra” em africânes), um editorial fotográfico de moda e beleza que reúne 12 modelos negros.

Assim como no filme, o ensaio utiliza elementos da natureza para compor os cenários. A paleta de cores foi inspirada nas religiões afro-brasileiras Umbanda e Candomblé, buscando trazer tonalidades referentes aos Orixás que são representantes da força e beleza da natureza.

“Eu acredito que o cenário racista está mudando, podemos ver isso refletido, por exemplo, nas eleições deste ano com a quantidade de pessoas negras sendo eleitas e estando no poder, assim como os vencedores dos maiores realitys show do Brasil serem pessoas negras, mas ainda está muito longe de se tornar um cenário perfeito, e para que isso mude mais vozes negras precisam ser ouvidas”, diz Beto Maia.

Ficha técnica:

Fotógrafo: Beto Maia / @beto.maia

Produtor: Jessiel Mello / @jessielmello

Styling: Fábio Rodrigues / @fabiorodriigues

Makeup: Raíssa Patrício / @raissapatriciomakeup

Modelos: Ainna Syndae / @ainna_syndae

Ailton Vieira / @ailt.vieira

Alice Santos / @alicesantosvitii

Rhuan Ramires / @rhuanramires_

Stephany Lima / @astephanylima

Rhuan Bezerra / @rhuannbezerra

Andy Lucena / @andyandyei

Laysla Torres / @torreslaysla

Amanda Silva / @amandasilvam_

Fernando Moura / @ff.moura

Jessiel Mello / @jessielmello

Jaquelyne Fernandes / @fn_jaque