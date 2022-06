Fórmula 1: horários e onde assistir o GP do Azerbaijão no fim de semana

Neste fim de semana, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 terá a continuação com a oitava etapa no Grande Prêmio do Azerbaijão.

Com trechos estreitos e longas retas, o circuito acontece nas ruas de Baku, capital do Azerbaijão, desde 2016.

No treino livre de hoje, 10, o piloto mexicano da Red Bull, Sergio Pérez, ficou em primeiro lugar com 1min45s476. Porém, na segunda sessão, ficou em segundo lugar, à frente de seu colega de equipe Max Verstappen.

Lewis Hamilton, da Mercedes ficou na 12ª posição.

Onde assistir ao Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1

O treino livre 3 será exibido nos canais Bandsports e aplicativo F1TV. Já a corrida de classificação será exibida na Band, Bandsports e app F1TV.

A corrida, no domingo, 12, será exibida na Band e no aplicativo F1TV.

Qual o horário do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1

Sábado (11)

8h treino livre 3

11h corrida classificação

Domingo (12)

8h corrida

