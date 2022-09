Flagship da Shop Ginger será inaugurada em São Paulo a partir de novembro

Após a abertura de duas pop-up stores no ano passado, a Shop Ginger, marca nativa digital fundada pela atriz e empresária Marina Ruy Barbosa, terá a primeira flagship a partir de novembro no shopping Cidade Jardim.

A data escolhida é certeira: a tempo das festas de final de ano, as peças da Shop Ginger poderão ser encontradas em um novo espaço físico de 133 metros quadrados. Por lá estarão as principais coleções e lançamentos da marca.

"Acreditamos na experiência física da mesma forma que na presença digital. Ambas formam uma aliança muito positiva e complementar, que nos possibilita criar uma jornada de compra completa e diversa para as nossas clientes. Estamos confiantes na escolha do Shopping Cidade Jardim para receber essa nova versão, mais moderna e atualizada, da experiência física da Ginger”, comenta Ruy Barbosa.

A loja é o maior espaço da marca até então. Com decoração que remete os anos 70, com tapetes de estampas geométricas e uma parede de tubos que separa os ambientes. Destaque para o formato convexo da vitrine e porta e araras arredondadas que reforçam a estética e os elementos de design.

Além das roupas, nichos nas paredes apresentam a linha Ginger Home, com peças de casa e decoração.

“O Shopping Cidade Jardim está sempre atento para que seu mix de lojas esteja alinhado com os desejos de nossas clientes, que vêm de todo o Brasil para fazer suas compras aqui. A Ginger é uma das marcas nacionais mais queridas do momento, Marina sempre foi uma “amiga” do Cidade Jardim, então nada mais natural em celebrarmos essa parceria com sua primeira loja fixa”, declara Robert Bruce Harley, CEO da JHSF Malls.

No primeiro semestre de 2022, a empresa apresentou crescimento de 512% no faturamento. E, com o novo espaço, a projeção de crescimento é de 120% já no primeiro mês, considerando o canal de lojas. Atualmente, as vendas acontecem em proporções equilibradas mesmo em diferentes plataformas: sendo 40% no e-commerce, 35% de lojas e 25% em vendas para multimarcas.

"Olho para a nossa história, tão recente e intensa, e me sinto orgulhosa do que conquistamos. Em pouco

tempo, a Ginger ganhou o coração de quem ama a moda nacional autêntica e criou um espaço próprio

dentro do mercado. Esse prestígio do público, aliado ao sucesso de vendas, nos permite dar passos mais

ambiciosos e crescer de forma estratégica", comenta a atriz.

