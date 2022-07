Marina Ruy Barbosa lança itens de home wear em parceria com a Westwing

Tablewear e tablescaping, dois termos que se tornaram populares nos últimos tempos e que revelam mesas instagramáveis de brunch a jantares. Com seleção de louças, taças, guardanapos, as mesas também contam com decoração de flores, vidrarias e tudo mais o que possa converter refeições em um banquete para os olhos. Com o movimento em alta, marcas e personalidades se unem em collabs para lançar itens assinados. Desta vez, a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa, fundadora da Ginger, se juntou à Westwing para lançar a Ginger Home.

No entanto, este não foi o primeiro projeto entre as marcas. A Westwing já havia feito a decoração das lojas e a Ginger House, escritório da marca em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“Na Westwing, nós vendemos boas histórias antes de tudo. Nesta parceria, queremos unificar dois universos que fazem parte dos nossos pilares: arte e fashion. A Ginger personifica essas vertentes”, explica Renato Grego, CMO da Westwing.

Além do Clube Westwing e o WestwingNow, a marca de casa e decoração investe na expansão física e conta com oito Westwing Stores pelo Brasil.

“Marina Ruy Barbosa aparece em um papel diferente do qual ficou conhecida. Ela é, aqui, a Marina, fundadora de uma marca pioneira e inovadora, mostrando seu outro lado empreendedora que, assim como nossa cliente, assume uma série de papéis na vida real", conta Adler Berbert, head de marketing e conteúdo na Westwing.

A curadoria terá uma campanha exclusiva no Clube Westwing, a partir de hoje (25), com todas as peças que decoram os espaços vigentes da Shop Ginger. A estética vibrante da coleção evidencia o característico tom da Ginger, o laranja.

Além dos itens que compõem o projeto de decoração da Ginger House e lojas, a campanha trará o lançamento da Ginger Home, coleção com itens para mesa posta feita em colaboração e com curadoria da marca de moda, com venda exclusiva na Westwing.

“Com o crescimento e sucesso da Ginger, a nossa marca se tornou uma referência de lifestyle para o consumidor de moda. As clientes querem viver a Ginger em outros aspectos de suas vidas e pediam por outras categorias de produto já no nosso primeiro ano de vida. Entrar no segmento de casa e decoração fez muito sentido para nós nesse novo momento em que completamos nossos dois anos. Me orgulha estar ao lado da Westwing, não apenas por sua reputação, mas também por terem nos ajudado a dar vida às nossas ideias perfeição”, comenta Marina.

“Esse projeto faz parte de uma agenda de grandes anúncios da Westwing para o segundo semestre deste ano. Todas as parcerias estão alinhadas com uma estratégia de expansão e crescimento, que visa oferecer novas experiências e democratizar a presença da marca junto ao consumidor”, finaliza Grego.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.