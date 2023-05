Final de "Succession": casa de apostas aponta quem vai ser o CEO da Waystar

"Succession" chega ao fim neste domingo, 28, e os fãs da série de sucesso da HBO não têm ideia de quem vai acabar sendo o CEO da Waystar Royco, o conglomerado de mídia de Logan Roy (Brian Cox). Após quatro (curtas) temporadas do drama que mistura negócios bilionários com a complicada relação entre os Roy, parece que qualquer um pode virar o "sucessor" do império americano.

Segundo previsões da casa de apostas dos EUA, DraftKings, o cenário mais provável (com chances de 2-1) é que a Waystar Royco seja vendida para o conglomerado norueguês de Lukas Matsson (Alexander Skarsgard), como o próprio Logan tentava no final da terceira temporada. Os outros cenários mais prováveis, ainda segundo o site, são de que um dos irmãos seja nomeado CEO. Shiv Roy (Sarah Snook) está na frente com 5-2, seguido de Kendall (Jeremy Strong) e Roman (Kieran Culkin) com 3-1 e 8-1, respectivamente.

Até Connor Roy (Alan Ruck) tem mais chances do que Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) e Greg Hirsch (Nicholas Braun). Apesar de poucas apostas em cima do sobrinho-neto de Logan, muitos fãs têm falado nas redes sociais sobre a série potencialmente acabar com o ajudante de Tom no posto de CEO americano da Waystar após ele se aproximar do norueguês Lukas.

Uma das outras opções, na qual Kendall consegue "fugir" da GoJo e assumir como CEO definitivo da WayStar, não está listada. Definitivamente uma boa aposta: a série sempre foi sobre encontrar o "sucessor" de Logan Roy, com foco grande no Kendall e, agora, quem está no cargo é ele.

Vale ressaltar que brasileiros não podem apostar no site DraftKings, por ser de fora do país.

Quem será o CEO da Waystar, segundo apostas

Waystar Royco é vendida: 2-1

2-1 Shiv vira CEO: 5-2

5-2 Kendall vira CEO: 3-1

3-1 Roman vira CEO: 8-1

8-1 Connor vira CEO: 14-1

14-1 Tom Wambsgans vira CEO: 20-1

20-1 Marcia (terceira esposa de Logan) vira CEO: 30-1

30-1 Greg Hirsch vira CEO: 50-1

50-1 Primeira esposa de Logan vira CEO: 100-1

Assista ao trailer da última temporada de "Succession":

