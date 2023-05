Jornalista da EXAME lança newsletter de varejo e consumo no LinkedIn; veja como assinar

O noticiário de empresas está sempre aquecido, mas isso é especialmente verdade para o setor de varejo e bens de consumo neste ano de 2023. Para tratar dos dilemas, das soluções e das novidades de área da atividade econômica, a jornalista da EXAME Invest, Raquel Brandão, está lançando nesta sexta-feira, 26, a newsletter "Na sua cesta".

A newsletter produzida no LinkedIn tem por objetivo trazer toda sexta-feira novidades, análises e conteúdos exclusivos do mundo dos negócios que mexeram com a cesta de compras do consumidor. O conteúdo vai ser publicado no perfil da jornalista e compartilhado na página da EXAME no LinkedIn.

Na primeira edição, a "Na sua cesta" traz os bastidores da entrevista exclusiva do CEO da L'Oréal, Nicolas Hieronimus, após a compra da Aesop. Em viagem ao Brasil, o executivo recebeu a EXAME para contar os planos da maior empresa de beleza do mundo para sua nova marca. Em menos de 5 horas de criação, a newsletter já passava dos 600 inscritos.

Repórter de redação há mais de uma década, Raquel Brandão acumula passagens pelo "Estadão", na coluna do comentarista de economia Celso Ming, e pelo "Valor Econômico". Na equipe da EXAME desde outubro de 2022, a jornalista cobre negócios, com foco em empresas listadas na Bolsa de Valores.

Entre suas publicações na EXAME está a reportagem de capa da edição de janeiro sobre a descoberta do rombo de R$ 20 bilhões no balanço da Americanas, que levou a varejista ao pedido de recuperação judicial.

