Fim de semana nos streamings: 5 filmes e séries para maratonar

Entre filmes e séries, documentário e animação, a dobradinha setembro/outubro chega recheada de novidades nos serviços de streaming. Tem para todos os gostos: na Netflix, os destaques ficam com "Britney Vs Spears", trazendo depoimentos inéditos sobre a tutela da cantora, que finalmente ficou livre da guarda de seu pai, Jamie Spears, nesta semana. Ainda na Netflix, a comovente série "Maid", de 10 episódios, conta a história de uma mãe solteira que luta contra a pobreza para criar sua filha. Para quem quer algo mais leve, o filme nacional "Desjustados", da Amazon Prime Video, mostra a divertida história de um casal recém-separado que é obrigado a continuar morando junto para quitar as dívidas do divórcio. Já para a criançada, "LEGO Star Wars: Contos Aterrorizantes" é uma animação que está entrando no catálogo do Disney+ com 3 contos de terror ambientado no universo da Lego e do Star Wars.

Como é de costume, a EXAME selecionou os 5 melhores filmes e séries para maratonas neste final de semana. Dessa vez, entram na lista "Britney VS Spears", "Maid" e "O culpado", da Netflix; "Desjustados", da Amazon Prime Video; e "Lego Star Wars: contos aterrorizantes", do Disney+. Confira os trailers e sinopses abaixo. Divirta-se!

Britney VS Spears (Filme da Netflix)