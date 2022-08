Filhos da princesa Diana recordam o 25º aniversário de sua morte

Os príncipes William e Harry marcam o 25º aniversário da morte de sua mãe, a princesa Diana, em particular e separadamente nesta quarta-feira (31), já que a crescente rixa entre os irmãos não mostra sinais de diminuir.

A falecida princesa de Gales, cujo casamento com o príncipe Charles cativou o mundo até que se desfez publicamente com infidelidades e divórcio, faleceu em um dramático acidente de carro em 31 de agosto de 1997 em Paris.

Cinco anos atrás, seus filhos participaram de uma série de comemorações públicas de sua vida e falaram do efeito que sua morte sobre eles.

Mas este ano não participarão de nenhum ato oficial e marcarão o aniversário em particular com suas famílias.

William, de 40 anos e segundo na linha de sucessão ao trono, anunciou recentemente que estava se mudando do Palácio de Kensington, em Londres, para o complexo de Windsor, cerca de 40 quilômetros a oeste, com sua esposa, Catherine, e seus três filhos pequenos.

Harry, 37, mora na Califórnia com sua esposa, Meghan Markle, e seus dois filhos, depois que o casal deixou a família real no início de 2020.

O jornal britânico Daily Telegraph informou no sábado que os dois irmãos "concordaram em encerrar os eventos públicos" no 20º aniversário da morte.

Os porta-vozes dos dois casais confirmaram que passariam o dia em particular.

A morte de Diana, aos 36 anos, chocou os britânicos, que depositaram um mar de flores nos portões do Palácio de Kensington.

Alguns deles voltarão a fazê-lo nesta quarta, em frente à residência londrina e perto da entrada do túnel em Paris onde ocorreu o acidente.

Legado

Diana ainda é lembrada no Reino Unido como um ícone da moda e por ter quebrado as rígidas convenções da realeza.

Como indício do fascínio que continua despertando, um Ford Escort dela foi leiloado no último fim de semana por 737.000 libras (864.000 dólares).

Seus problemas conjugais também serão apresentados na nova temporada da série de sucesso da Netflix "The Crown" ainda este ano.

Joe Little, editor-chefe da Majesty Magazine, acredita que Diana influenciou seus filhos a serem menos formais do que a realeza tradicional.

"Eles são muito mais 'afetivos' do que teriam sido", diz, apontando para os abraços que William deu nas jogadoras da seleção inglesa de futebol após a vitória na Eurocopa de 2022.

"William vê que não é preciso muito da formalidade da vida real que existia quando seu pai tinha a mesma idade, a instituição monárquica funciona bem sem todo esse amido", acrescenta.

"Vou compartilhar o espírito de minha mãe com minha família, com meus filhos, que gostaria que a tivessem conhecido", declarou Harry na semana passada, admitindo ter sofrido problemas psicológicos após a morte de Diana.

"Quero que seja um dia cheio de memórias de seu trabalho incrível e amor pela maneira como o fez", disse em um jantar de arrecadação de fundos nos Estados Unidos para sua instituição de caridade Sentebale, que ajuda jovens com aids..

Racha

William e Harry tinham apenas 15 e 12 anos quando Diana morreu, e marcaram as memórias durante seu funeral, andando cabisbaixos atrás do caixão.

No ano passado, os irmãos inauguraram uma estátua de Diana no Palácio de Kensington no que seria seu aniversário de 60 anos.

Disseram que se lembravam de "seu amor, sua força e seu caráter, qualidades que a tornaram uma força do bem em todo o mundo, mudando inúmeras vidas para melhor".

Mas mal esconderam o racha que os separa, segundo a imprensa, desde pouco depois de Harry começar a namorar Meghan.

Os irmãos apareceram brevemente juntos, em abril de 2021, no funeral de seu avô, o príncipe Philip. Mas foram separadamente às recentes celebrações públicas pelo reinado de 70 anos de sua avó, Elizabeth II.

William respondeu com raiva a uma entrevista na televisão na qual Harry e Meghan acusaram um membro não identificado da família real de racismo.

Harry, que deve fazer mais revelações em suas próximas memórias, também disse que seu irmão e seu pai estavam presos em uma instituição que os isolava.

Harry e Meghan participarão de uma série de atos beneficentes no Reino Unido na próxima semana, mas não devem encontrar William e Cathe ou visitar a rainha de 96 anos em sua residência escocesa em Balmoral.

