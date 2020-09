Filho de Joaquin Phoenix ganha o mesmo nome do irmão falecido do ator

O nascimento do primeiro filho do casal de atores hollywoodianos Joaquin Phoenix e Rooney Mara foi relevado ontem no Festival de Cinema de Zurique. Até então, ninguém além do casal e dos familiares mais próximos sabiam da chegada da criança, que nasceu em agosto.

O nome escolhido para batizar o bebê é simbólico: River, o mesmo de um irmão de Joaquin Phoenix que morreu aos 23 anos na década de 1990.

O anúncio sobre o nascimento e nome da criança foi feito ontem pelo diretor de cinema russo Viktor Kossakovsky, que dirigiu o documentário “Gunda”, filme apresentado no Festival de Cinema de Zurique e que tem como produtor o ator Joaquin Phoenix. Em sua fala, Kossakovsky pediu desculpas pela ausência de Phoenix e explicou seu motivo. “Ele acabou de ter um bebê, um lindo filho chamado River, então ele não pode promover o filme no momento”, disse.

o diretor do documentário gunda (produzido pelo joaquin phoenix) confirmando que o nome do filho do joaquin com a rooney é river 🙏🏻😭 pic.twitter.com/LQrsVfWwnL — jubileu (@rosamundpirke) September 27, 2020

Quando venceu o Oscar de Melhor Ator pelo filme Coringa, Joaquin Phoenix encerrou seu discurso com uma citação ao irmão falecido: “Quando ele tinha 17 anos de idade, meu irmão escreveu uma música em que dizia ‘vá ao resgate com amor, e a paz o seguirá’, disse. River morreu de overdose aos 23 anos em 1993. Antes disso, o rapaz teve uma carreira de sucesso como músico.