Filha de 9 anos de Beyoncé e Jay-Z vence o Grammy

Marcado para a noite deste domingo, 14, o Grammy 2021, como é de costume, já tem alguns premiados anunciados antes da cerimônia oficial, como é o caso da cantora Beyoncé. Juntamente com a filha Blue Ivy, de nove anos, ela ganhou a estatura como Melhor Videoclipe com a Brown Skin Girl.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O prêmio de Melhor Vídeo Musical é concedido ao artista, diretor de vídeo e produtor de vídeo.

Beyoncé lidera o número de indicações este ano, concorrendo em nove categorias. Na cerimônia desta tarde, que aconteceu antes do evento principal, a cantora ganhou também como Melhor Performance de Rap por Savage em parceria com Megan Thee Stallion.

Brown Skin Girl superou os concorrentes - Life Is Good, de Future e Drake, Adore You, de Harry Styles, Lockdown, de Anderson .Paak, e Goliath, de Woodkid.

Beyoncé fez estardalhaço em meados do ano passado ao lançar na plataforma de streaming Disney+ o álbum visual Black Is King. O lançamento rendeu discussões. O filme musical, com duração 85 minutos, reconta a história do filme Rei Leão, com atores negros revivendo os personagens da trama.

Curiosamente, a própria Beyoncé participou da versão live-action do filme, lançado em 2019, dando voz à personagem Nala, além de ter lançado um álbum musical com canções inspiradas no filme, The Lion King: The Gift (2019). As canções que permeiam o Black Is King exaltam a diáspora africana e reverenciam a ancestralidade negra.

A cerimônia da 63ª edição do Grammy está marcada para começar às 21 horas (de Brasília). No Brasil, o canal TNT fará a transmissão da cerimônia pela TV.