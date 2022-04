Festival gratuito reúne Liniker e Baco Exu do Blues neste fim de semana

O festival gratuito Eisenbahn Craftgarten acontecerá nos dias 30 de abril e 1º, 7 e 8 de maio, em um antigo galpão de fábrica, na Mooca, em São Paulo.

Com foco na música e na gastronomia, o festival foi cocriado com Liniker e Rodrigo Hilbert e com o restaurante Cão Véio.

A cantora, além de se apresentar no palco, selecionou junto com a marca os nomes das atrações musicais do evento. Entre os destaques, estão as apresentações de Baco Exu do Blues, Luedji Luna e Silva.

Para reforçar a cena da música independente, os shows de abertura serão das bandas Lamparina, Mulamba, Bebé Salvego e Brisa Flow. Já o som do festival ficará sob o comando das DJs Luisa Viscardi, Lys Ventura, Mari Boaventura e Malka Julieta.

Baco Exu do Blues se apresenta no sábado dia 30 de abril. No domingo, 1º de maio, será a vez de Liniker, mostrando o show do seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil.

No segundo final de semana do Eisenbahn Craftgarten, no sábado, dia 7, o público confere o show de Luedji Luna. E para fechar o evento, Silva se apresenta no domingo, dia 8.

O ingresso gratuito estará disponível, com número limitado de público, a partir do dia 25 de abril, diretamente no site da Eisenbahn.

SERVIÇO:

Baco Exu do Blues - 30 de abril (sábado 19h30)

Liniker - 1º de maio (domingo 19h30)

Luedji Luna - 7 de maio (sábado 19h30)

Silva - 8 de maio (domingo 19h30)