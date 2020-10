Festa na piscina com esporte em Las Vegas é apelo de novo resort

Derek Stevens traz um novo modelo para festas em piscinas de Las Vegas com o Circa, o primeiro cassino de mais de US$ 1 bilhão a ser inaugurado na cidade desde a crise financeira há uma década. Aproveitar as melhores oportunidades na bolsa exige conhecimento. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research

Durante anos, o cenário de piscinas em Las Vegas foi dominado por clubes como o Drai’s, operado pela Caesars Entertainment, e Wet Republic, da MGM Resorts International, com DJs famosos, música eletrônica e altas taxas pelas apresentações. O Encore Beach Club, da Wynn Resorts, tinha até barras em sua piscina para dançar.

Com o Circa Resort & Casino, que abre ao público na quarta-feira, Stevens busca algo diferente.

O Stadium Swim é mais um bar de esporte aquático do que uma boate, de acordo com o magnata de peças automotivas de Michigan, com seis piscinas aquecidas na cobertura a até 39 graus Celsius e um telão de 44 metros sintonizado para esportes. Em dias com grandes jogos, o Circa abrirá quiosques onde os hóspedes podem depositar dinheiro para apostas móveis à beira da piscina. É claro que organizar festas na piscina durante uma pandemia não é o cenário ideal, mas o Circa está tomando precauções, incluindo medições de temperatura, distanciamento social e limpeza frequente.

O Circa é o primeiro resort recém-construído nessa escala desde a inauguração do Cosmopolitan of Las Vegas em 2010, de acordo com Chad Beynon, da Macquarie Research. Ocupa o local do antigo Las Vegas Club no centro da cidade, uma área que passa por um renascimento, em parte devido aos pesados investimentos de Stevens e seu irmão, Greg, que também é dono do D Las Vegas e do Golden Gate Hotel nas proximidades.

A área da piscina com temática esportiva e uma política exclusiva para adultos em todo o resort podem ajudar o estabelecimento a se destacar em um mercado com muita competição, disse David Schwartz, historiador de jogos da Universidade de Nevada, em Las Vegas.

“Apelar para os aspectos de Las Vegas que muitas pessoas amam de uma maneira diferente pode ser uma fórmula para o sucesso”, disse.

O proprietário do Circa também aposta muito em esportes, com quantias de até US$ 100 mil em torneios como o March Madness em cassinos próximos, já que os proprietários não podem apostar em seus próprios estabelecimentos. O Circa também apresentará o que Stevens considera o maior sportsbook do mundo, com espaço para 1.000 convidados.

Algumas características da cena noturna de Las Vegas não foram perdidas no Circa. Uma espreguiçadeira para as tardes de sábado, com toalhas e um “garçom VIP”, requer consumo mínimo de US$ 50 por pessoa, de acordo com um sistema de reserva online.

Com a colaboração de Sally Bakewell.