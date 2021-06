Federação de Futebol da Inglaterra escolhe primeira mulher presidente

A Federação de Futebol da Inglaterra (FA) nomeou nesta terça-feira Debbie Hewitt, executiva corporativa e ex-chefe da RAC, como sua primeira mulher presidente, encerrando meses de especulação a respeito da sucessão de Greg Clarke, que saiu em reação a comentários inadequados.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A FA, que foi formada em 1863 e trabalha para se tornar mais inclusiva, lançou a iniciativa "Em Busca do Progresso" em 2018 para aumentar a diversidade entre as pessoas que jogam, organizam, treinam, lideram e governam o futebol inglês.

Clarke renunciou em novembro após uma crise provocada por sua referência a "jogadores de cor" quando respondia a perguntas de parlamentares.

A nomeação de Hewitt chega no momento em que a FA lida com outra polêmica racial: no final de semana, a seleção foi vaiada por torcedores por se ajoelhar para ressaltar a injustiça racial.

"Como os acontecimentos dos últimos meses mostram, este é um momento significativo do tempo para o futebol inglês, com um objetivo claro para todos os envolvidos garantirem a saúde de longo prazo do esporte em todos os níveis", disse Hewitt em um comunicado.

O futebol inglês também foi tumultuado recentemente por uma tentativa fracassada de 12 times europeus, seis deles ingleses, de criar uma Super Liga Europeia dissidente.

Hewitt, atualmente presidente do Restaurant Group, foi a escolha unânime da comissão seletiva de sete membros, e sucederá o interino Peter McCormick, informou a FA em seu site.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.