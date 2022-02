Ex-jogadores da NFL convidam fãs para assistir ao Super Bowl

Gritar na TV durante um jogo sem receber uma resposta é normal para os torcedores hardcore da National Football League, mas isso pode mudar se eles se juntarem a ex-jogadores para assistir a festas interativas durante o Super Bowl de domingo.

Quando a cidade natal Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals se enfrentarem no maior palco da NFL, cerca de 24 ex-jogadores estarão virando as câmeras para si mesmos e convidando os fãs para suas salas de estar.

O conceito de um complemento ao vivo para a transmissão principal do Super Bowl permite que os fãs façam perguntas aos jogadores sobre quase tudo e faz parte de uma parceria entre a NFL Alumni Association e a empresa canadense Millions.co.

Matt Wilhelm, consultor em desenvolvimento de negócios que venceu um Super Bowl com o Green Bay Packers durante sua carreira de oito anos na NFL, será um dos jogadores que organizará uma festa no domingo e chamou o conceito de uma grande chance de envolver os fãs.

"Às vezes, sua capacidade de lançar conteúdo como ex-jogador consome muito tempo e você precisa ser muito consistente para conquistar seguidores", disse Wilhelm à Reuters. "Neste caso, o Millions.co nos dá a oportunidade de usar sua plataforma para se conectar diretamente com os fãs em um jogo em andamento."

De acordo com o Millions.co, a grande maioria recebe entre US $ 500 e US $ 10.000 por sediar uma festa de exibição do Super Bowl.