Evvai: onde a Itália encontra o Brasil na cozinha

O restaurante paulistano Evvai, comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, acaba de alcançar o mais alto patamar da gastronomia mundial ao conquistar três estrelas Michelin — distinção máxima do guia e inédita para a casa. O feito também marca um momento histórico para o Brasil, que passa a integrar o seleto grupo de países com restaurantes nesse nível.

Localizado em Pinheiros, em São Paulo, o Evvai já vinha acumulando reconhecimento internacional. Até então com duas estrelas Michelin, o restaurante figurava no Latin America’s 50 Best Restaurants (20º lugar em 2025) e no ranking global do World’s 50 Best (95º). Também alcançou a 6ª posição na La Liste 2026, com nota 97.

Menu Oriundi traduz identidade entre Brasil e Itália

No centro da proposta do Evvai está o menu degustação Oriundi 25.2, sequência autoral que sintetiza a identidade do restaurante. A cozinha parte de uma pesquisa aprofundada sobre ingredientes brasileiros e dialoga com a herança da imigração italiana.

Com 14 etapas (R$ 1.150), o percurso aposta na combinação de técnica, criatividade e narrativa sensorial. A experiência começa com snacks que apresentam o conceito da casa, como releituras de clássicos italianos combinados a ingredientes nacionais — caso do tramezzino reinterpretado com merengue salgado, atum bluefin e pitanga.

Técnica, pesquisa e construção sensorial

Ao longo do menu, os pratos exploram contrastes de temperatura, textura e intensidade. Um exemplo é a releitura fria de pasta e fagioli, enquanto a chamada “casquinha de não siri” combina coco fresco, carne de caranguejo e um caldo quente de camarão.

Entre os destaques estão ainda a moqueca monocromática de lula e pupunha, a tradicional “bomba de vieira” — inspirada em um bomboloni salgado — e o pato no tucupi com influência italiana, servido em forma de tortellini.

Preparações como javali em diferentes cortes e uma lasanha de língua e rabo reforçam a proposta de explorar profundidade de sabor e domínio técnico.

Sobremesas e harmonização elevam a experiência

Bianca Mirabili. do restaurante Evvai: melhor chef confeiteira da América Latina (Juliana Primon/Divulgação)

A etapa doce é conduzida pela chef confeiteira Bianca Mirabili, eleita a melhor pastry chef da América Latina em 2025. Suas criações exploram ingredientes brasileiros em diferentes texturas e temperaturas, como no “Cupuaçu Absoluto” e na sobremesa “Mandioca”, inspirada no bolo Souza Leão.

A harmonização é assinada pelo sommelier Marcelo Fonseca, premiado pelo Guia Michelin, com três percursos que combinam rótulos brasileiros e internacionais. O serviço, liderado por Jacqueline Pessoa, segue um modelo personalizado e atento aos detalhes.

Um novo patamar para a gastronomia brasileira

À frente do Evvai, Luiz Filipe Souza se consolidou como um dos principais nomes da gastronomia brasileira contemporânea. Com passagem por cozinhas internacionais e participação no Bocuse d’Or, o chef desenvolveu um estilo que conecta técnica europeia e ingredientes nacionais.

Agora, com três estrelas Michelin, o Evvai se junta ao grupo restrito de restaurantes que atingiram o nível mais alto do guia — um reconhecimento que reforça o protagonismo do Brasil na alta gastronomia mundial.