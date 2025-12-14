Casual

Do caderno à mesa: as diferentes criações do chef Luiz Filipe Souza

O chef Michelin cria os desenhos que acompanham os pratos do Evvai

Luiz Filipe Souza, chef do Evvai, em São Paulo: cartões desenhados pelo chef trazem descrições e inspirações para a criação do prato (Juliana Primon/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09h13.

Além da harmonização de bebidas, os pratos do menu degustação do Evvai, em São Paulo, são acompanhados por cartões desenhados pelo próprio chef Luiz Filipe Souza. No verso estão as descrições e as inspirações do chef para a criação do prato. A ideia surgiu durante a pandemia, como alternativa para explicar melhor os pratos sem precisar falar com os clientes.

O sétimo melhor restaurante do Brasil, segundo o ranking da Casual EXAME de 2025, apresenta no menu Oriundi 25.2 (14 tempos, 1.150 reais) referências ao Brasil e à Itália.

Na foto acima, uma versão da pasta e fagioli, em que o chef transforma um prato tradicionalmente quente e invernal da Itália em uma versão fria, elaborada com massa fina resfriada, servida com emulsão de feijão-verde fresco, kefir, mel de abelhas nativas e granita criocongelada de salsão e ervas aromáticas. “Trabalhar com a massa fria abre caminhos e sensoriais menos explorados”, diz.

