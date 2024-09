9 eventos gastronômicos em São Paulo em setembro

Em setembro acontecem diversos eventos gastronômicos em São Paulo. A cidade terá desde jantares temáticos, como a “Cena da Roberto” no Lido - Amici di Amici, onde o chef Roberto Rebaudengo mistura a culinária italiana com ingredientes brasileiros, até o sofisticado jantar de trufas na Tartuferia San Paolo, com uma imersão no universo das trufas. Além disso, a LosDos Cantina se une à chocolate maker Luisa Abram para um menu inteiramente dedicado ao doce feito de cacau. Confira.

Lido - Amici di Amici

Saudoso dos jantares que oferecia em sua própria casa, o chef genovês Roberto Rebaudengo volta a realizar a famosa série de encontros batizada de A Cena da Roberto, agora, em seu restaurante, o Lido - Amici di Amici, em Pinheiros. As edições de retomada já têm data marcada: dias 4 e 11 de setembro, a partir das 19h30.

Com menu fechado, que inclui entradas, prato principal e sobremesa (R$ 150 por pessoa, mais taxa de serviço), os encontros têm como intenção dar ao chef mais liberdade criativa, com licença poética para incorporar ingredientes brasileiros às receitas clássicas italianas.

Os jantares serão servidos no mesão do restaurante para que os comensais, além de desfrutar de boa comida e bebida, possam interagir uns com os outros, assim como acontecia na casa do chef.

A Cena da Roberto começa com três entradas servidas ao centro da mesa, para compartilhar: o Brandacujun de pirarucu, receita típica da Ligúria, normalmente feita com merluza seca e purê de batatas, abrasileirado no jantar com pirarucu, mandioquinha e pasta de azeitonas pretas, a Caponata de jiló, que substitui a tradicional berinjela pelo ingrediente nacional e é servida com Focaccia de couve, e a Pizzata de queijo Marajó com iogurte de cabra, versão da famosa Focaccia col formaggio di Recco, que utiliza o pão mais fino como base, coberto com queijos brasileiros.

Na sequência, Ravioli di mare com salsa de caju e baby lula, massa recheada com camarão e pescada amarela, coberta por molho cremoso à base da fruta brasileira, ou com o Ravioli de magro, recheado com ricotta e espinafre, servido com o mesmo molho.

Para adoçar, os clientes escolhem entre Tiramisù de frutas amarelas, com calda de carambola, maracujá e manga, mais um toque de cachaça, e Caprese-do-pará, torta originária da ilha de Capri, à base de castanhas e sem farinha de trigo, feita, nesta edição especial, com castanhas do Pará e de caju, junto de chocolate e cacau.

Já no dia 11 de setembro, Roberto serve as mesmas entradas e sobremesas e prepara sugestões inéditas como prato principal: Ravioli de taioba, urtiga e queijo minas frescal, feito com farinha de trigo sarraceno e recheado com PANCs, servido com Ragu branco de pato e laranja ou com Ragu de avelã e castanhas, em versão vegetariana.

Por mais R$ 100, é possível harmonizar o menu, com um drinque autoral de boas vindas (no dia 4, a Acqua Tofana, com gin Amazzoni Rio Negro com Caju, xarope de açúcar, suco de limão, bitter, e no dia 11 o Negroni de tangerina), mais uma taça de vinho para acompanhar o prato principal (no dia 4, o rótulo escolhido é o italiano O Cônâ, um vinho branco Coronata Val Polcèvera DOC, da Ligúria; para o dia 11 o chef sugere o brasileiro Mérito Gran Reserva 2021, da Larentis, produzido no Vale dos Vinhedos, PR) e um leve limoncello caseiro, para acompanhar a sobremesa e finalizar a refeição, como na Itália.

Serviço:

Rua Fradique Coutinho, 282, Pinheiros.

WhatsApp para reservas obrigatórias: (11) 99023-9890

4 e 11 de setembro, a partir das 19h30

Valor: R$150 pelo menu completo, com entrada, principal e sobremesa) e R$100 a mais para quem optar pela harmonização com 1 drinque especial, 1 taça de vinho e limoncello.

LosDos Cantina

Hoje, 4, a partir das 19h, a LosDos Cantina, casa dos chefs Caio Alciati e João Gertel, recebe a chocolate maker Luisa Abram para preparem juntos um menu temático, com oito etapas (R$ 230), inteiramente dedicado ao chocolate, preparo nascido no México, e a outros subprodutos do cacau. Hoje apenas o menu especial estará em cartaz.

Os preparos da noite incluem novas apresentações para moles, tipo de molho icônico da cozinha mexicana, que mistura muitos ingredientes em um resultado de sabor complexo e já integram o cardápio corriqueiro da casa. O mole branco, por exemplo, mais suave e frutado, aparece já na primeira etapa, no Minimilho grelhado com queijo Cuesta e mole branco. Já o mole da casa, inspirado no mais famoso dos moles, o poblano, é feito com chocolate 80% e traz bossa ao Pato grelhado.

Na sequência do mole branco, a Salada de folhas, PANCs e vegetais é temperada com um vinagrete de mel de cacau fermentado e servida em trouxinhas de folhas de arroz. No melhor estilo surf and turf, o Crudo de camarão leva pururuca de porco, creme azedo, salsa macha de nibs de cacau e ervas. Já a Cavaquinha grelhada é também glaceada com capilé, feito a partir da redução de mel de cacau - caldo de frango, milho tostado, moti grelhado e óleo de pimenta-de-cheiro complementam o prato. Nesse momento, entra em cena o Pato grelhado com mole da casa, fechando a série de pratos salgados - a tortilla de milho, que acompanha, é para limpar até a última gota no prato.

Entre as sobremesas, assinadas pela confeiteira Marianna Mota, tem Granita de mel de cacau fermentado com carne de coco verde, chocolate branco caramelizado, Ganache chocolate branco e chá preto, com danete de chocolate 38% cacau, cupuaçu desidratado, nibs de cacau e gergelim, e Praliné de amêndoas de cacau amazônico e baunilha.

Serviço:

Rua Dr. Vila Nova, 150 - Vila Buarque

Dia 4 de setembro, a partir das 19h

Valor: R$ 230 pelo menu completo, com oito etapas

Reservas obrigatórias através do WhatsApp (11) 97669-0577, com pagamento de taxa de R$ 60 via PIX.

Tangará Jean-Georges

O Palácio Tangará, eleito o 3º melhor hotel do Brasil segundo ranking da EXAME, terá hoje, 4, um jantar a quatro mãos preparados por chefs premiados. Com início às 19h, o evento conta com a assinatura do Chef Executivo do restaurante Tangará Jean-Georges, Filipe Rizzato, em colaboração com o chef Edinho Engel, à frente do restaurantes Manacá e Amado.

A experiência gastronômica será divididas em seis tempos, onde os chefs apresentarão pratos que refletem suas respectivas filosofias culinárias. Entre os pratos, os participantes poderão degustar a Lagosta grelhada, acompanhada de creme de avelã e yuzu, couve-flor e crocante de pistache, feita pelo talentoso chef Rizzato. Carregando um pedaço das tradições de seu restaurante, o chef Edinho servirá uma deliciosa Tainha em lardo di colonnata ao molho de jerez.

O evento exclusivo já está disponível para reserva pelo valor de R$770 por pessoa através do site do Palácio Tangará.

Serviço

Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo – SP

Reservas: (11) 4904-4001

Casa do Saulo SP

Gastronomia tapajônica e uma das manifestações culturais mais simbólicas do Pará, o carimbó, movimentam a Casa do Saulo SP, restaurante comandado pelo chef Saulo Jennings. A Noite de Carimbó, evento que acontece toda primeira quinta-feira do mês, com próxima data agendada para amanhã, 5, traz o músico Marcelo Sera, Dandara Aguiar e banda para animar o Bar de Pirarucu, localizado no primeiro andar da casa, enquanto cuias com tacacá, bolinho de piracuí, arroz de pato, peixe assado e outros pratos típicos circulam pelo salão para quem vai aproveitar a festa.

A experiência de música, dança e comida à vontade acontece mensalmente, sempre na primeira quinta-feira do mês, pelo valor de R$ 150 por pessoa, com início previsto para 19h30.

Serviço

Noite do Carimbó

R. Gomes de Carvalho, 1666, Vila Olímpia

Reservas: (11) 91687-0039

Reservas obrigatórias através do link: https://www.getinapp.com.br/sao-paulo/casa-do-saulo-sao-paulo

Animus

No dia 11 de setembro, a chef Giovanna Grossi, à frente do restaurante Animus, será anfitriã de um jantar especial junto do chef Guto Cavanha. Com o tema “Terra & Mar”, a dupla preparou uma sequência em seis tempos (R$ 325), em que se revezam para levar à mesa sempre uma dupla de pratos, ora com ingredientes das águas, ora com elementos terrestres.

Para abrir o jantar, os comensais são recebidos com um drinque de boas-vindas ou taça de vinho. A brincadeira entre terra e mar já começa no couvert, com uma coalhada de ovelha e óleo de camarão que pode ser apreciada junto de um ⁠naan de milho criolo e algas ou de uma ⁠focaccia com manteiga de nudja e tomilho. No segundo tempo, os clientes recebem um éclair de joelho de porco e o ⁠royale de cenoura com lula e bottarga. A experiência segue com duplas como o Tortelli de abóbora com mexilhão e o cordeiro com molho de queijo alvorada e nozes picantes.

Serviço

Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros

Data: 11 de setembro, às 20h

Valor: R$ 325 – jantar de seis tempos e um drinque de boas-vindas. Para garantir o lugar, é preciso reservar pelo número (11) 98705-9388. Os pratos serão servidos ao centro da mesa, para serem compartilhados em duplas. Reservas só serão confirmadas mediante pagamento de sinal de 50%

Shuk Falafel & Kebabs

Shuk Falafel & Kebabs convida a síria Salsabil Matouk para o segundo Jantar com Imigrantes. Na noite de 12 de setembro, o restaurante dá sequência à série especial de encontros com chefs e cozinheiros do Oriente Médio que vivem no Brasil; receitas serão oferecidas em menu fechado e também à la carte.

Salsabil Matouk chegou ao Brasil em 2015 como refugiada, devido à guerra civil na Síria. Farmacêutica de formação e grande cozinheira, ela adotou a gastronomia como profissão ao chegar por aqui. Agora, Salsabil é a convidada do Shuk Falafel & Kebabs para a segunda edição da série especial Jantar com Imigrantes, que promove encontros com chefs e cozinheiros do Oriente Médio que vivem no Brasil e começou em 2022, com os chefs iranianos Amir Nasiri e Maryam Hosseini.

As receitas são assinadas por ela e pelo casal Suzana Goldfarb e Mauro Brosso, responsáveis pelo restaurante. No dia, haverá a possibilidade de optar por um menu fechado individual, com entrada, prato principal, vegetariano ou com carne, e sobremesa, ou pedir, à la carte, os pratos neles contidos.

O Menu vegetariano completo (R$ 99 por pessoa) serve, como Mezze, duas receitas de Salsabil (R$ 28, à la carte): o Kibe frito de espinafre e nozes e o Mussackan de queijo, tipo de rolinho recheado. Como prato principal (R$ 59, à la carte), Fatteh de homus, berinjela, grão de bico, castanhas, romã e pão sírio frito, de Salsabil, junto do famoso Falafel do Shuk. A sobremesa (R$ 28, à la carte) é o Ataif de queijo e pistache, também assinado pela síria.

Já o Menu completo com carne (R$ 109, por pessoa) começa com o Charutinho na folha de uva e com o Mussackan de queijo, ambos de Salsabil, como Mezze (R$ 28, à la carte), e segue com o Fatteh de berinjela com carne bovina, castanhas, romã e pão sírio frito, preparado por ela, junto do Zahav do Shuk: couve flor empanada com especiarias e tahine (vendidos juntos, a R$69, à la carte). Para encerrar, a sobremesa é o mesmo Ataif de queijo e pistache (R$ 28, à la carte).

Serviço:

Jantar com Imigrantes convida Salsabil Matouk, no Shuk Falafel & Kebabs

Dia 12 de setembro, das 19h às 23h

Rua Ferreira de Araújo, 385, Pinheiros - São Paulo.

Reservas: para às 19h, através do e-mail oi@shuk.com.br

Telefone / Whatsapp: (11) 97219-0852

Tartuferia San Paolo

No próximo dia 19, a Tartuferia San Paolo promove o jantar ‘Esperienza con Il Tartufo Fresco’, evento que contará com um menu para degustar quatro tipos de trufas negras frescas, com direito à harmonização com rótulos selecionados cuidadosamente.

Enquanto se desfruta os sabores, especialistas no assunto levarão conhecimento aos convidados. Para isso, a ocasião contará com a participação do Dr. Marcelo Sulzbacher, descobridor da Trufa Brasileira, da chef Daiane Chad, à frente do cardápio da Tartuferia San Paolo, e do Dr. Tine Grebenc, um dos maiores especialistas em trufas na Europa. Os três especialistas irão guiar os participantes sobre todo o universo das trufas no Brasil e no mundo.

O encontro terá um menu degustação especial: para o Amuse Bouche, será servido Crostini di Manioca con Tartar di Filetto e Tartufo Bagnoli, uma telha de mandioca com tartar de mignon e lâmina de Tartufo Bagnoli fresco laminado (harmonização: taça de Prosecco Bottega Milesimato Brut); já o Antipasti conta com Uovo Al Tartufo Uncinato, ovo perfeito com fonduta de parmesão, aspargos, pangrattato e lâminas de Tartufo Uncinato fresco laminado (e taça de Frascati Vila Fabrizia); o Primo Piatto fica por conta do Risotto di Funghi e Tartufo Pregiato, feito com arroz carnaroli tartufato com funghi e cogumelos frescos, e Tartufo Nero Pregiato fresco laminado (harmonizado com Langhe Truffle Hunter); enquanto o Piatto di Fondo servirá Paleta D'Agnello con Gnocchi di L’arracacha e Tartufo Estivo, paleta de cordeiro cozida à baixa temperatura por 8 horas e laqueada com demi-glace, acompanhada de nhoque de mandioquinha e couve cavolo nero na Manteiga de Trufas e sálvia com Tartufo Estivo fresco laminado (harmonização: Barolo Michele Chiarlo).

Para finalizar, o Dolci contará com Merengue di Fragole, sorvete de iogurte, chantilly com perfume de manjericão, telha de suspiro, morangos e farofa crocante (cálice de Marsala Dolce 3 anos).

O encontro acontecerá na unidade de Pinheiros. Os convites são limitados e necessitam de reserva. É possível escolher entre: menu com harmonização (R$900 + taxa) ou sem harmonização (R$600 + taxa), ambos com água, refrigerante e café já inclusos.

Serviço:

Palestra em 5 tempos com Trufas e harmonização

Rua Ferreira de Araújo, 302, Pinheiros

Dia 19 de setembro, a partir das 19h

Reservas: (11) 99447-4706

Forneria San Paolo

Prestes a completar seu 23° aniversário, a Forneria San Paolo irá realizar um jantar comemorativo no dia 26. O menu, pensado pelo chef Marcelo Macena, à frente da cozinha há mais de 10 anos, terá três etapas harmonizadas com vinhos chilenos 1865.

De entrada, uma burrata artesanal com tomate cereja confitado e rúcula, acompanhada da uva Sauvignon Blanc. O prato principal é um suculento cordeiro assado ao próprio molho com risoto de parmesão, que chega à mesa junto de uma taça de Syrah. Para fechar a refeição, o clássico tiramisù da casa, feito com biscoito inglês, café, mascarpone e cacau em pó, sobremesa que fica ainda mais apetitosa junto de um Cointreau Noir.

O menu será servido somente nesta noite, com serviço a partir das 19h30, pelo valor fechado de R$ 319 por pessoa. Demais itens são cobrados a parte. Para aproveitar a experiência, é necessário fazer reserva, através do telefone (11) 3152-6240.

Serviço

26 de setembro às 19h30

Valor: R$ 319 por pessoa

Endereço: térreo do Shopping JK Iguatemi - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia.

Telefone: (11) 3152-6240

Horário de funcionamento: Domingo e segunda, das 11h30 às 23h; Terça a sábado, das 11h30 às 23h30