Em São Paulo para o GP de Fórmula 1? Confira 10 restaurantes para aproveitar na cidade

Mais uma vez, o Autódromo de Interlagos recebe uma das etapas mais aguardadas do calendário esportivo internacional em 2024: o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Programado para os dias 1, 2 e 3 de novembro, o evento deve atrair um público de mais de 250 mil pessoas, injetando na economia da cidade um valor estimado em quase R$ 2 bilhões de reais.

Enquanto os motores roncam na pista, vale aproveitar esse burburinho extra na capital paulista para curtir a cidade e, quem sabe, esbarrar com algum piloto ou celebridade por aí.

Confira 10 restaurantes em São Paulo para aproveitar após o evento.

Ama.zo – Cozinha Peruana

Para quem quer aproveitar um momento único em São Paulo, o restaurante peruano é uma excelente opção. São duas unidades: uma em um casarão histórico na região central repleto de verde e outra em uma das laterais do Shopping Pátio Higienópolis. Em ambas, brilham as criações do chef Enrique Paredes, que aposta em uma cozinha peruana contemporânea. Entre os pratos imperdíveis estão o Cebiche y Cacau (R$ 95), com filé de peixe, leche de tigre de mucílago de cacau e ají amarillo, cacau 100% e formigas limão, e a Chaufa y Panceta (R$ 89), um arroz salteado estilo oriental com vegetais, acompanhado de panceta laqueada em salsa teriyaki, couve frita e quinoa crocante.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30, domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30, sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar de segunda a sexta das 19h às 22h30, sábados e domingos das 12h às 22h30.

Ella|Fitz

A cozinha comandada pela chef Ana Cremonezi traz opções mediterrâneas, que vão desde pequenas porções a pratos para serem compartilhados. O menu inclui massas frescas, e um dos destaques é o Casaretti de Açafrão (R$ 88), com lulinha crocante, guanciale e creme azedo de limoncello. Se a ideia é tomar um coquetel, vale sentar no confortável balcão e apreciar a carta de drinques criada pela bartender Márcia Martins.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 17h

ICI Brasserie

O restaurante francês oferece uma variedade de pratos clássicos e releituras de receitas brasileiras. Entre os destaques do menu estão o Moules Et Frites Brasserie (R$ 79), mexilhões ao molho de tomate, alho, vinho branco e cebola, que acompanha fritas, baguete francesa e aïoli, e o Camarão à Provençal (R$ 121), com os crustáceos salteados na manteiga com alho e salsinha, tomate e arroz puxado no próprio molho.

Serviço: Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h + 3 unidades.

Modern Mamma Osteria

O restaurante italiano inaugurou recentemente sua terceira unidade, dessa vez na movimentada Rua Oscar Freire. O menu é o mesmo dos endereços do Itaim Bibi e de Pinheiros, com massas frescas feitas na casa. Entre as pedidas, há o Bucatini all'amatriciana (R$ 88), feito com guanciale, San Marzano DOP e fonduta de pecorino, e a clássica Lasanheta Vitelo (R$ 98), com creme de grana padano e trufas negras.

Serviço: Rua Oscar Freire, 497 - Jardim Paulista - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12 às 21h + 2 unidades

Èze

O restaurante de gastronomia mediterrânea e inspiração francesa tem menu que privilegia os peixes e frutos do mar frescos. O Paccherri au Ragoût de Porc et Poulpe Grillé (R$ 129), por exemplo, é uma massa grano duro com ragu de porco, panceta curada e polvo grelhado na brasa. Entre os drinques autorais da nova carta, um dos destaques é o Bonaparte (R$ 44), feito com blend de rums, Lillet Blanc, calda de cacau com especiarias, perfume de cumaru e petit four de chocolate.

Serviço: Alameda Tietê, 513 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 95141-4136 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

Tuy Cocina

Com boas opções de pratos e tapas, vale pedir Espetada do Mar (R$ 137), feita com camarão, polvo, lula e aspargos grelhados e servida com molho pesto. Se a ideia é brindar com um bom coquetel, há sugestões autorais como o Valentina (R$ 52), preparado com gim Tanqueray, melaço, gengibre e redução de morango com vinho branco.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 91641-1309 e (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça a sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h.

Varanda D.inner

A casa pertence ao grupo Varanda, é reconhecida pelas carnes nobres. Além dos cortes preparados na grelha, há opções da cozinha autoral do chef Fabio Lazzarini, com sotaques italiano e orientais. Entre elas estão o Crudo de Carne (R$ 75), com carne cortada na ponta da faca sobre batata folhada e fonduta de queijo Tulha, e o Wagyu Katsu Sando (R$ 45), um sanduichinho de wagyu empanado na panko com molho tonkatsu e maionese de wasabi. Há também a opção de menu-degustação que pode ser reservado com antecedência.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa - São Paulo/SP - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h

Yū

Além do menu tradicional, o restaurante oferece criações, como a Almôndega de Centolla (R$ 155), feita de uma mistura de centolla, ovas de massago, maionese, gergelim braco e pimenta la-yu, finalizado com ovas de tobiko black. Entre os pratos frios, o combinado para uma pessoa (R$ 112) reúne dezessete unidades, sendo 3 sashimis de salmão, 3 sashimis de atum, 3 sashimis de peixe da estação, 1 sushi de salmão, 1 sushi de atum, 1 sushi de peixe da estação, 1 jo de salmão, 2 uramaki e 2 bateras. O local também oferece uma vasta carta de saquês premium.

Serviço: Rua Jerônimo da Veiga, 121 - Itaim Bibi - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 12h às 15h e das 18h30 à 0h30, sábado das 19h à 00h30.

Pobre Juan

Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante Pobre Juan é uma das mais renomadas casas de carnes no país e ficou famoso por sua parrilla, de onde saem cortes de carnes nobres. Para petiscar, há boas opções como as Croquetas de Jamón (R$ 43) e as Mini Empanadas de Carne e Queijo (R$ 52 com seis unidades). De principal, vale provar o tradicional Bife Pobre Juan (R$ 172 com 250g). Os acompanhamentos ficam à escolha do cliente, como Legumes Grelhados (R$48 com 410g), Papas Fritas (R$ 44 com 250g) e Arroz Biro-Biro (R$ 53 com 300g).

Serviço: Avenida Magalhães de Castro, 12000 - Cidade Jardim (3º piso) - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 00h, domingo das 12h às 21h. + 4 unidades

Tank Brewpub

O brewpub em Pinheiros é uma parada para os amantes de cerveja artesanal. Todos os dias estão engatados 20 cervejas no tap, produzidas lá mesmo, com diferentes estilos, como cervejas alemãs, belgas que se misturam com sours, west coast IPA e hazy IPA. Sempre com novidades, vale sentar no balcão e observar a fábrica em pleno funcionamento enquanto se aventura nos chopes. Para forrar o estômago, uma boa seleção de belisquetes como o Croquete de Porco (R$ 39), croquetes suínos empanados e fritos que acompanham molho levemente picante. Outra boa pedida, é o Dos Tacos (R$ 28), tortillas de milho com peixe frito em massa de cerveja, repolho e abacate fresco.

Serviço: R. Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça e quarta das 12h às 23h45, quinta a sábado das 12h às 00h45. Fechado aos domingos.