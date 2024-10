GP de São Paulo 2024: veja onde assistir a todos os treinos e corridas de F1

A Fórmula 1 retorna ao Brasil neste fim de semana para o Grande Prêmio de São Paulo 2024, que acontecerá no circuito de Interlagos, em São Paulo.

O evento contará com duas corridas distribuídas entre sexta, sábado e domingo. Na liderança da temporada está o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, com 362 pontos. Em segundo lugar, aparece o britânico Lewis Hamilton, da McLaren, com 315 pontos, seguido pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, ocupando a terceira posição.

O grande interesse dos brasileiros por corridas ficou em evidência com o rápido esgotamento de ingressos para a GP de São Paulo. Faltando poucos dias para a corrida, o evento ainda conta com ingressos disponíveis para a Fanzone. O evento será sediado no Kartódromo Ayrton Senna, em um espaço onde o público poderá interagir com pilotos, assistir a shows e participar de simuladores de corrida.

A programação inclui um show de Jorge Aragão na sexta-feira, dia 1º, e uma apresentação do DJ Alok no sábado, dia 2. Grupos de samba também estarão se apresentando, além de talk shows sobre automobilismo. O evento prestará homenagens aos pilotos Gil de Ferran e Wilson Fittipaldi, falecidos em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, respectivamente, além de Ayrton Senna.

Veja a programação

Sexta-feira - 1 de novembro

11h: Treino Livre

15h30: Classificação Sprint

Após os treinos, ocorre a classificação sprint. Esta etapa define o grid de largada para a primeira corrida curta do sábado. A qualificação é composta pelos segmentos SQ1, SQ2 e SQ3, em uma disputa de cerca de 44 minutos para determinar a pole. O Autódromo de Interlagos adota o formato sprint pelo quarto ano consecutivo.

Sábado - 2 de novembro

11h: Corrida Sprint

15h: Qualificação

A corrida sprint envolve uma distância de 100 km. O vencedor conquista 8 pontos, o segundo lugar recebe 7, e assim sucessivamente até o oitavo colocado, que ganha 1 ponto. Após essa corrida, será realizada a qualificação para a corrida principal de domingo.

Domingo - 3 de novembro

14h: Corrida Final

A principal disputa do GP de São Paulo acontece neste domingo, 3 de novembro, com os pilotos percorrendo 71 voltas nas 15 curvas do circuito de Interlagos.

Na edição de 2023, Max Verstappen foi o vencedor, seguido por Lando Norris em segundo lugar e Fernando Alonso em terceiro.

Onde assistir ao GP de São Paulo 2024 da F1?

A corrida e a classificação serão exibidas pela Band, e o Bandsports transmite os treinos e a classificação.