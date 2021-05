Em êxtase, Hamilton comemora sua 100ª pole position

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton tornou-se o primeiro piloto de Fórmula 1 a conseguir 100 pole positions após fazer a volta mais rápida pela Mercedes neste sábado no treino classificatório para o Grande Prêmio da Espanha.

O piloto de 36 anos já estava bem à frente dos outros nos livros de recordes, com a lenda da Ferrari e também heptacampeão mundial Michael Schumacher em segundo lugar na lista de pole positions, com 68.

O britânico gritou de alegria pelo rádio quando recebeu a notícia do seu engenheiro. "Eu me sinto muito humilde, muito grato. Estou em êxtase, como se fosse minha primeira", disse Hamilton, após a sessão no Circuito da Catalunha em Barcelona.

Max Verstappen, da Red Bull, se juntou ao líder do campeonato, com oito pontos de vantagem após três corridas, na primeira fileira do grid de largada, com um tempo 0s036 mais lento, o que projeta outro duelo roda a roda para domingo.

Valtteri Bottas se classificou em terceiro pela Mercedes, uma semana depois de levar a pole em Portugal.

A pole de Hamilton continua uma notável sequência de domínio da Mercedes, que conseguiu a pole position em todas as corridas no circuito espanhol desde 2013, com o agora aposentado Nico Rosberg.

