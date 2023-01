Elena Ferrante lança novo livro e adaptação para a Netflix

Conhecida pelo best-seller tetralogia napolitana e pelo mistério por trás de seu pseudônimo, Elena Ferrante lança hoje, 4, um novo livro e uma adaptação para a Netflix.

Em livro de não ficção, As Margens e o Ditado, autora italiana revela detalhes de seu processo criativo e traça paralelos entre importantes vozes femininas da literatura mundial.

É dos antigos cadernos de escola primária que Ferrante resgata suas primeiras lembranças de escrita. Naquele período, como toda criança, ela foi ensinada a escrever respeitando o espaço delimitado pelas linhas pretas horizontais e pelas duas margens vermelhas verticais — uma à esquerda e outra à direita — de cada página.

Na publicação, Ferrante apresenta a própria jornada como leitora e escritora, além de oferecer um olhar sobre as origens de seus caminhos literários.

As Margens e o Ditado reúne três palestras, interpretadas pela atriz Manuela Mandracchia, por ocasião das Umberto Eco Lectures, e um ensaio composto para o encerramento da Conferência de Italianistas sobre Dante, lido pela estudiosa e crítica Tiziana de Rogatis.

LEIA TAMBÉM:

Pinacoteca Contemporânea de São Paulo será aberta em 25 de janeiro

Ataque a obras, NFTs e leilões recordes marcaram a arte em 2022

Nos textos, não faltam menções a algumas das principais referências literárias de Ferrante, em especial mulheres, como Virginia Woolf, Emily Dickinson e Gertrude Stein. Ela também cita livros que a inspiraram na hora de criar algumas das protagonistas que marcaram sua obra, além de contar como criou e quais as motivações de suas emblemáticas personagens Lenù e Lila, deixando pistas do quanto as duas incorporam o próprio dilema da literatura para a autora.

Além de discorrer sobre suas lutas e sua formação intelectual, Ferrante descreve os perigos do que ela chama de “língua ruim” e sugere maneiras pelas quais a tradição há muito excluiu a voz das mulheres. Partindo de suas brilhantes reflexões a respeito dos trabalhos de autoras notáveis, ela propõe, então, uma fusão do talento feminino.

Entre os muitos detalhes de seu processo criativo, Ferrante também trata da questão da narração em primeira pessoa e de seu fascínio pela observação atenta do mundo que a cerca. Em seu conjunto, as três palestras (A caneta e a pena, Água-marinha e Histórias, eu) e o ensaio (A costela de Dante) dão corpo a um livro ao mesmo tempo sutil e potente, com as reflexões e angústias que atravessam a obra de uma das autoras mais consagradas da atualidade.

A Vida Mentirosa dos Adultos vira série na Netflix

Publicado em 2019, A Vida Mentirosa dos Adultos é um retrato da passagem de Giovana da infância para a adolescência na década de 1990.

Nessa transição, ela vive entre as duas facetas de Nápoles, que se temem e se odeiam: a parte alta, com sua imagem de finesse e elegância, e a parte baixa, mais simples e propensa aos excessos. Giovanna oscila entre as duas, ora subindo, ora descendo, mas sempre constatando que sua cidade natal não oferece saídas nem respostas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.