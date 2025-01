Edifício Martinelli mira ser novo gigante do turismo nacional com plano de revitalização

O Edifício Martinelli, um dos ícones arquitetônicos mais marcantes de São Paulo, ganhou novo fôlego com o projeto M100, criado para celebrar o centenário do início de sua construção. Em 2024, a iniciativa, gerida pelo Grupo Tokyo, devolveu o prédio histórico ao público, atraindo mais de 100 mil visitantes com uma programação que incluiu moda, design, workshops, dança, música e visitas guiadas gratuitas. No ambiente digital, o projeto alcançou cerca de 3 milhões de pessoas, reforçando o apelo cultural do edifício.

Agora, o Martinelli entra em sua segunda fase, com uma revitalização em larga escala conduzida por mais de 100 fornecedores. Arquitetos, construtoras, especialistas em restauro histórico, consultores e curadores culturais estão trabalhando para transformar o espaço em um dos maiores complexos criativos do Brasil.

Apesar das obras, o edifício continuará aberto para eventos e atividades culturais em diferentes espaços e períodos, mantendo a conexão com o público que se reaproximou do centro de São Paulo.

Transformação com foco no turismo e cultura

O projeto prevê a reformulação de áreas do térreo, subsolo e dos últimos quatro andares do edifício (25º ao 28º), incluindo a criação de um observatório com vista 360 graus da cidade. O complexo também contará com museu, cafés, bares, restaurantes e eventos culturais, funcionando seis dias por semana, durante o dia e a noite. Após a conclusão das obras, a expectativa é receber mais de 1 milhão de visitantes por ano, um número que coloca o Martinelli ao lado de pontos turísticos como o Cristo Redentor, as Cataratas do Iguaçu e o Mercado Municipal de São Paulo.

"Estamos restaurando o Martinelli para preservar sua história e ao mesmo tempo atender à demanda por um espaço que celebre a arte, a cultura e o entretenimento", afirma Junior Passini, um dos responsáveis pelo projeto.

Para ele, o desafio vai além da revitalização física: "São Paulo é uma cidade plural, e pensamos em uma programação diversa que permita às pessoas se reencontrarem com o Martinelli. Continuar o projeto mesmo durante a reforma é fundamental, porque percebemos a necessidade de ocuparmos o centro da cidade."