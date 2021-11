E-commerce de vinhos Edega oferece até 44% de desconto na Black Friday

O e-commerce e o Clube de Vinhos Edega está antecipando a Black Friday oferecendo até 44% de desconto nos preços de mais de 70 rótulos selecionados pelo próprio presidente da empresa, o empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais famílias produtoras de vinhos do mundo, dona da Château Lafite Rothschild.

Os preços promocionais serão válidos até o dia 30 de novembro e os descontos podem ultrapassar 1600 reais nos rótulos mais caros como o Carruades de Lafite 2009, que está saindo de 4525,00 reais para 2.890,00 reais. “A campanha não foi pensada apenas para ficar no ar uma única sexta. A ideia é dar destaque a uma seleção especialíssima de rótulos durante o mês todo, para que as pessoas possam comprar vinhos inusitados ao seu consumo diário. E, assim, experimentar novas opções. Além de abastecer a adega de casa e já preparar o estoque particular para as festas de final de ano, essa é sempre uma boa oportunidade para presentear", diz o diretor comercial do PNR Group, Geovanini Neves.

No site Edega, os valores promocionais para a Black Friday incluem vinhos como Chablis Grand Cru Blanchot 2005, Hermitage Classique 1999, Perle de Roseline 2018, Les Blancs Manteaux 2017, La Doncella de la Viñas Tempranillo 2018, Majuelos de Callejo 2014 e Claudia’s 2016. Com os descontos aplicados, os rótulos vão desde os mais básicos, a partir de 95 reais, aos mais premium, que podem chegar a 2890 reais. Confira os destaques:

Majuelos de Callejo 2014 - 40% - Preço atual R$ 450,00 / BF R$ 270,00

Claudia’s 2016 - 40,48% - Preço atual R$ 210,00 / BF R$ 125,00

Corton Grand Cru Les Renardes 2015 - 36,92% - Preço atual R$ 1.235,00 / BF R$ 779,0

Chablis Grand Cru Blanchot 2005 - 35,76% - Preço atual 825,00 / BF R$ 530,00

Hermitage Classique 1,5 L 1999 - 41,70% - Preço atual R$ 2.230,00 / BF R$ 1.300,00

Perle de Roseline 2018 - 42,42% - Preço atual R$ 165,00 / BF R$ 95,00

Réserve Spéciale Bordeaux Blanc 2018 - 40,54% - Preço atual R$ 185,00 / BF R$ 110,00

Les Blancs Manteaux 2017 - 40,43% - Preço atual R$ 235,00 / BF R$ 140,00

La Doncella de la Viñas Tempranillo 2018 - 41,38% - Preço atual R$ 145,00 / BF R$ 85,00

Carruades de Lafite 2009 - 36,13% - Preço atual R$ 4525,00 / BF R$ 2.890,00

Bonnes Mares Grand Cru 2012 - 44,18% - Preço atual R$ 3.350,00 / BF R$ 1.870,00