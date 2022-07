Dos quartos à cozinha: como usar crochê na decoração de casa

Você sabia que o crochê é o um dos enfeites mais versáteis para usar na decoração de casa? De origem francesa, essa técnica artesanal é atemporal e adaptável, qualquer cômodo da casa pode contar com as diferentes cores e texturas.

É possível fazer diversas peças de crochê: almofadas, colchas, mantas, cachepôs, cestos organizadores e até capas para bancos e poltronas. Elas deixam qualquer ambiente mais aconchegante e quentinho (o que é ótimo para enfrentar os dias mais frios).

Por ser uma peça curinga, é possível incluí-la em qualquer ambiente da casa. A seguir, vamos te mostrar como usar o artesanato em cada cantinho para deixar o ambiente mais charmoso e acolhedor.

Cores de crochê para decoração

A primeira coisa que você precisa se atentar ao usar o crochê na decoração é a cor das peças. O artesanato deve combinar com o restante do ambiente, então compre peças (ou faça você mesmo) que estejam dentro da paleta de cores do espaço.

É muito comum encontrar peças de crochê mais coloridas e com contrastes intensos de cores. Mas use apenas se combinar com o estilo do seu ambiente. Na dúvida, prefira usar tons neutros, como branco, cinza, bege e marrom.

Crochês na decoração dos quartos

No quarto infantil, aproveite para usar o crochê para fazer cestos organizadores de brinquedos, ursinhos para decorar o espaço (o famoso amigurumi) que ficam lindos nas prateleiras e como prendedores de cortina, além de tapetes temáticos super charmosos, que evitam o contato da criança com o chão frio.

Para os adultos, o crochê precisa ser usado de forma mais suave e chique, por isso, invista em tapetes para deixar ao lado da cama e mantas de crochê mais grossas para decorar a roupa de cama com muito charme.

Crochês na decoração da sala de estar

A sala de estar é o melhor lugar para usar - e abusar - dos enfeites de crochê. As possibilidades são infinitas, vamos listar todas para você conhecer e escolher suas favoritas;

Cachepô de crochê: é perfeito para cobrir vasos simples na decoração;

Tapetes : tenha mais de um modelo para trocar o design da sala sempre que quiser;

Almofadas : elas deixam o sofá muito mais confortável e bonito. Tenha mais de um modelo.

Mantas para sofá e poltronas : é a melhor opção para quem mora em regiões frias e precisa de uma decoração mais quente e acolhedora;

Capas para puffs : ter lugares para sentar e relaxar é sempre muito bem-vindo. Então tenha mais de um puff de crochê na decoração.

A sala de jantar também pode aproveitar o charme do crochê na decoração. Compre trilhos de mesa, sousplat de croche e toalhas de mesa de diferentes cores e formatos (para combinar com a decoração do espaço).

Crochês na decoração do banheiro

O banheiro com jogos de tapetes feitos de crochê é um verdadeiro clássico!

Geralmente esse jogo é composto por um ou dois tapetes, uma capa para vaso, e em alguns casos, um porta papel higiênico. Mas você pode usar o crochê apenas em uma peça, por exemplo, como o tapete.

Além dos tapetes, indicamos o uso dos cestos organizadores no banheiro. Essas peças são perfeitas para organizar as toalhas, itens de maquiagem e produtos de beleza. Com eles, cada coisa fica em seu devido lugar.

Crochês na decoração da cozinha

Aposto que você tem lembrança de peças de crochê usadas na cozinha, acertei? A cozinha é um lugar que permite o uso de diversos tipos de tapetes de crochê, capas em eletrodomésticos (o que não é um dos favoritos atualmente) e nas toalhas de mesa.

Também indicamos o uso de organizadores de crochê, cachepôs para mini horta e um lindo jogo americano para servir refeições com muito mais charme na cozinha ou sala de jantar.

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

