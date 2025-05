Dia das Mães: 5 ideias de presentes para mães que amam café

Kit presente com cafeteira, café e xícaras exclusivas Orfeu por R$ 445,26 (Divulgação/Divulgação)

Pronto para beber

O kit presenteável da Orfeu reúne café torrado em grão 100% Arábica, de torra média, com notas florais, frutadas e de caramelo, acompanhado da icônica cafeteira italiana Moka da Bialetti e um par de xícaras exclusivas da marca — tudo já embalado em uma caixa personalizada. Saiba mais

—

Aroma de café

A Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais, marca mineira fundada por Vanessa Vilela e pioneira no uso do café verde na cosmética, uniu a perfumaria à paixão pela bebida no Kit Mãe Gourmet. A seleção traz três sabonetes vegetais com fragrâncias de café com leite, café com morango e café com menta. Com base 100% vegetal e textura cremosa, os produtos garantem limpeza suave e pele perfumada. Saiba mais

Kit Lata Sabonetes Gourmet Kapeh – 3 unidades por R$ 45,90 (Divulgação/Divulgação)

Compre e ganhe

A Nespresso — empresa que, desde 2006, vende cápsulas, máquinas e acessórios para café no Brasil — preparou ofertas especiais para o Dia das Mães na dinâmica “compre e ganhe”. Na compra de 150 cápsulas, o cliente recebe um biscoito lemon shortbread e uma xícara de cappuccino. Já ao adquirir 200 cápsulas, o presente é um kit para servir e uma xícara de cappuccino. Para quem comprar 250 cápsulas, o brinde é um par de canecas Lume. Saiba mais

Nespresso: presentes a partir de 150 cápsulas (Divulgação/Divulgação)

—

Para toda hora

Com isolamento a vácuo e parede dupla, o copo térmico da linha On The Go, da Le Creuset, mantém bebidas quentes por até 6 horas e frias por até 24 horas. Fabricado em aço inoxidável, o copo tem capacidade de 350 ml e dimensões compactas, facilitando o manuseio e o armazenamento. A tampa à prova de vazamento e a base de silicone antiderrapante garantem segurança e conforto no transporte. Saiba mais

Copo Térmico 350ml On the Go por R$ 259,00 (Divulgação/Divulgação)

—

Café com doce

Para quem quiser presentear com beleza e doçura, o Amai Setto é uma caixa-degustação de doces especiais do restaurante Aizomê que estará disponível no delivery e no Aizomê Café, localizado na Japan House em São Paulo. Ideal para degustar com um bom café, o setto de Dia das Mães traz delicadezas como madeleines, mishi (biscoitos amanteigados recheados com diferentes tipos de chocolate), crinkle cookie, choco brownie bites e matcha blondie bites. Saiba mais