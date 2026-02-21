Detox pós-Carnaval: onde comer leve em São Paulo e no Rio de Janeiro

Depois dos excessos do Carnaval, São Paulo e Rio de Janeiro oferecem ótimos endereços para um detox saboroso e sem radicalismos. De padarias artesanais com frutas e matcha a restaurantes autorais que valorizam vegetais na brasa, peixes frescos e preparos leves, a seleção reúne opções para retomar o equilíbrio. Confira.

São Paulo

Joya Boulangerie

Joya: Boulangerie tartine de camarão e panceta (Juliana Primon/Divulgação)

A Joya Boulangerie surge como endereço para retomar o equilíbrio à mesa. A padaria artesanal francesa na Vila Madalena oferece em seus pratos o frescor de ingredientes como vegetais, ervas, frutas e preparos frios, em receitas além do óbvio pela chef Isabela Honda, do café da manhã ao jantar.

No brunch, as opções mais leves começam pelo iogurte grego (R$ 16), que pode ganhar granola e salada de frutas, além da versão com ingredientes veggies do Bowl Vegano (R$ 24). A salada de frutas da estação e castanha de caju (R$ 25) e a de frutas assadas com anglaise de especiarias e crumble de amendoim (R$ 25), são equilibradas e nutritivas.

Para acompanhar, a casa apresenta bebidas frias e quentes alinhadas à ideia de leveza. Entre as geladas, o matcha tônica (R$ 25), koso de abacaxi com hortelã, e o expresso tônica peach (R$ 23), com café, água tônica e koso de pêssego, oferecem alternativas refrescantes. Nos smoothies, estão o chá de hibisco, morango e hortelã (R$ 26) e o de camomila, cupuaçu, manga e maracujá (R$ 28). Entre as bebidas quentes, o Chá Deserto (R$ 19), que traz o chá verde de Gunpowder com folhas de menta, e o Chá Fantasia (R$ 19), com infusão de hibisco, framboesa, morango, maçã, folha de sabugueiro e rosa canina, são escolhas saborosas e que ajudam na digestão.

No jantar, a proposta de pratos para compartilhar também contempla opções como os cogumelos com caldo reduzido de legumes e tomilho (R$ 52), em versão vegana, e os legumes grelhados (R$ 49), tostados no ponto e servidos com molho iodado de algas.

Serviço: R. Fradique Coutinho, 1406 – Vila Madalena | Horário de funcionamento: terça a sexta das 8h às 22h (brunch) e das 18h às 22h (jantar); sábado das 8h às 22h; domingo das 8h às 15h | @joyaboulangerie

A Casa de Antonia

A chef Andrea Vieira, de A Casa de Antonia, no icônico Conjunto Nacional, apresenta sugestões do menu “all day” como a Salada Mediterrânea (R$ 49), combinação de pepino, tomate, melancia, erva-doce, azeitona, alcaparras e vinagrete de pepino.

Na sua cozinha de “sabores e descobertas”, a chef tem colocado cada vez mais os vegetais como protagonistas de suas receitas. A Moqueca de Pupunha (R$ 71) apresenta um ensopado de quiabo e banana-da-terra acompanhado de arroz de coco, versão leve e contemporânea da tradicional moqueca. Ainda é possível adoçar a experiência sem culpa, com o bolo de Tâmaras e Castanha-do-Pará (R$ 32).

Serviço: Av. Paulista, 2073 – Conjunto Nacional (entrada ao lado do cinema) | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 8h às 22h; quinta a sábado das 8h às 23h; domingo das 10h às 20h

Sky Hall

O chef Martin Casilli, do Sky Hall Garden, nos Jardins, apresenta receitas com ingredientes frescos e preparos na brasa, que privilegiam textura e sabor sem excessos.

Entre as sugestões do menu está a alface romana grelhada (R$ 38) como opção para quem busca leveza sem abrir mão de sabor. A alface vai levemente grelhada com emulsão de pistache com salsa e finalização de pecorino. Outras alternativas são o Crudo de atum marmorizado (R$ 58), preparado com carvão de alho-poró, creme de alho-poró tostado e uvas marinadas e a lula na brasa com curry vandouvan e furikake de semente de abóbora (R$ 88).

A experiência pode ser acompanhada pela carta de drinques autorais e mocktails assinados pelo bartender Renan Tarantino, ampliando as possibilidades de harmonização para quem deseja manter a proposta mais equilibrada à mesa.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1327 – Jardins, São Paulo | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 00h; sábado das 10h à 01h; domingo das 10h às 22h | @skyhallgarden

Animus

Giovanna Grossi: chef passou por restaurantes renomados na Europa (Thays Bittar/Divulgação)

Para quem quer uma experiência leve, mas cheia de surpresas para o paladar, o restaurante Animus, da chef Giovanna Grossi, é uma escolha certeira. Com cozinha autoral que valoriza ingredientes brasileiros e trabalha vegetais para que alcancem sua melhor versão, o comensal encontra opções como a vagem na brasa (R$ 56), prato presente desde a abertura que se tornou um dos mais pedidos: chega com coulis de azeitona preta, castanha-de-caju e queijo Maratimba, e a couve-flor na brasa (R$ 58), que leva queijo boursin aromatizado com baunilha do cerrado e caramelo de vermute.

O bar, sob a batuta de Pedro Piton, também vem explorando insumos nativos em criações sem álcool. Entre elas está o Aluá (R$ 26), inspirado no tepache mexicano, preparado a partir da fermentação das cascas do abacaxi com especiarias brasileiras, resultando em uma bebida de perfil frutado e especiado. Outra opção é o Cajuju (R$ 26), que combina mel de abelhas nativas, nibs de cacau, cajuína e uma compota de caju.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: quarta a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 23h; domingo das 12h às 16h30 | @animusrestaurante

Rio de Janeiro

Ráscal

Para quem busca retomar a rotina com refeições leves após o Carnaval, o Ráscal, no Shopping Leblon, aposta na variedade de preparações frescas do seu bufê rotativo. Sob o comando da chef executiva Nádia Pizzo, a casa reúne mais de 40 opções entre saladas e antepastos, com combinações à base de legumes, grãos e proteínas, alinhadas à proposta de uma alimentação equilibrada.

Entre as sugestões estão a berinjela com romã e coalhada e o bacalhau com lentilha, receitas que destacam ingredientes frescos e combinações típicas da gastronomia mediterrânea. O bufê inclui ainda estação de massas e assados, além de pratos clássicos da casa. O valor é de R$ 122, de domingo no jantar a sexta-feira no almoço, e R$ 139, de sexta-feira no jantar a domingo no almoço e feriados.

Além do bufê, o restaurante oferece opções à la carte, como saladas e pratos com proteína mais um acompanhamento à sua escolha.

Serviço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon, Rio de Janeiro | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 22h; terça a quinta das 12h às 22h; sexta e sábado das 12h às 22h30; domingo e feriados das 12h às 22h

Ocyá

Prato de peixe do Ocyá, no Rio de Janeiro: acesso por barco (Ocyá/Divulgação)

O Ocyá, comandado pelo chef Gerônimo Athuel, apresenta um menu com destaque para peixes e frutos do mar, proteínas mais leves e ideais para o pós-Carnaval. Nas duas unidades, Ilha Primeira e Leblon, o cardápio reúne pratos leves e frescos, com a técnica apurada do chef no aproveitamento integral e na maturação dos pescados. Na Ilha, o crudo de peixe maturado com ajo blanco (R$ 67); no Leblon, peixe maturado com molho de uvas e amêndoas (R$ 82) são algumas opções.

Serviço: Rua Aristides Espinola, 88 – Leblon, Rio de Janeiro | Horário de funcionamento: terça a sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 18h Ilha Primeira – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro | Horário de funcionamento: quarta e quinta das 12h às 18h; sexta e sábado das 12h às 22h; domingo das 12h às 20h | @ocya.rio

The Slow Bakery

A The Slow Bakery, em Botafogo, premiada padaria artesanal carioca com 10 anos de história, como o próprio nome sugere, é a opção ideal para um café, almoço ou lanche sem pressa, com pratos preparados a partir de ingredientes orgânicos e selecionados de pequenos produtores. Uma sugestão é a Tartine da Horta (R$37), com generosa fatia de Slow Sourdough tostada coberta com homus da casa e vegetais orgânicos chapeados. Para acompanhar, o Switchel (R$15), preparado com gengibre orgânico, vinagre de maçã, mel, água e gelo.

Serviço: Rua General Polidoro, 25 – Botafogo, Rio de Janeiro | Horário de funcionamento: terça a sábado das 8h às 20h; domingo das 9h às 17h | @theslowbakery

Labuta Mar

De clima descontraído, o Labuta Mar oferece especialidades do mar servidas em forma de acepipes, petiscos, pratos principais e sanduíches. Localizada na Glória, e comandada pelo chef João Victor de Souza Vianna, a casa conta com diversas opções leves para quem quer se recuperar dos exageros cometidos durante o Carnaval. Destaque para o peixe inteiro assado na brasa e servido com legumes (R$ 75, individual | R$ 125, para dois).

Serviço: Rua do Russel, 450B – Glória, Rio de Janeiro/RJ | Horário de funcionamento: terça a sábado das 11h30 às 23h45; domingo das 12h às 20h | @labuta_mar

Elena

Elena Horto: um dos endereços mais badalados da noite carioca (Tomás Rangel/Divulgação)

No Elena, charmoso restaurante de cozinha asiática do Horto, o sushiman Marcelo Shinohara mostra toda a sua habilidade no preparo das peças, verdadeiras obras de arte, do sushi bar. Entre as boas pedidas estão o Ussuzukuri de peixe do dia (R$80) ou de polvo (R$88); o Sushi Set (R$228), que traz otoro, vieira com manteiga trufada, barriga de salmão, waggy, dyo de codorna, dyo de atum foi gras, sushi de camarão VG; e o Sashimis 15 peças (R$176), com lâminas de atum, barriga de salmão, peixe do dia e vieira.

Serviço: Rua Pacheco Leão, 758 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 01h; sexta e sábado das 19h às 02h | @elenahorto

Quitéria (Ipanema Inn)

O Quitéria, restaurante a poucos passos da praia localizado no térreo do hotel Ipanema Inn, tem menu leve e fresco assinado pelo chef David Cruz e drinques refrescantes, assinados pelo mixologista Waguinho. O cardápio traz pratos coloridos e saborosos, como o Filé de peixe assado (R$98), servido com batatas ao murro, brócolis, tomate confit e ervas frescas; ou o Peito de frango orgânico (R$72), que vem com purê de batata, legumes e banana da terra assada. Para brindar, criações como o Jabuticaba, teu olhar noturno (R$ 35), com cachaça Cobra Coral e licor Jim Beam Black Cherry e cordial Paragon Vetiver.

Serviço: Rua Maria Quitéria, 27 – Ipanema, Rio de Janeiro/RJ | Horário de funcionamento: diariamente café da manhã das 7h às 11h30; almoço e jantar das 12h às 22h30 (domingo até 22h); almoço executivo segunda a sexta das 12h às 17h