Desfile das Campeãs do Carnaval: camarote do Grupo Soma terá show do Olodum

Os holofotes nesse Carnaval do Rio de Janeiro estavam em cima do Soma. O grupo que tem em seu portfólio marcas como Farm, Animale e Hering estreou um camarote na Sapucaí. Depois dos desfiles do fim de semana passado, a expectativa agora é para o Desfile das Campeãs, neste sábado, 25 de fevereiro.

Será a terceira vez que o espaço de 1.075 metros quadrados na Sapucaí abrirá as portas exclusivamente para convidados, entre artistas, celebridades e personalidades da moda. Somando-se as duas noites fechadas para colaboradores, são ao todo cinco noites de celebração do maior grupo de moda do país no Carnaval.

Os shows no camarote acontecerão nos intervalos dos desfiles das escolas, entre uma e outra. O palco do Soma será aberto pelo DJ Nepal. Na sequência aconterão as apresentações de Cida Santana, do trio Gilsons e de Nego Alvaro, além do Olodum, que encerra os festejos.

As seis escolas de samba mais bem colocadas voltam a desfilar na Avenida neste sábado. São elas, na ordem: Acadêmicos do Grande Rio (6º lugar), Estação Primeira de Mangueira (5º lugar), Beija-Flor de Nilópolis (4º lugar), Unidos de Vila Isabel (3º lugar), Unidos do Viradouro (vice-campeã) e Imperatriz Leopoldinense (campeã).

Quase 6 bilhões de faturamento

Farm, Animale, Hering, NV, Cris Barros, Maria Filó, Fábula e Foxton. Todas essas marcas de moda são bastante conhecidas pelos consumidores, mas nem todos as associam ao grupo Soma, ao qual pertencem. A inauguração de um camarote em um evento do porte do Carnaval do Rio de Janeiro é uma forma de reforçar a identidade e o nome institucional do grupo.

O Soma é hoje o maior grupo de moda do país e foi tema da capa de fevereiro da revista EXAME. O balanço de 2022 do grupo, que será publicado até o fim de março, deve mostrar que as vendas serão superiores a 5,5 bilhões de reais, mais próximas de 6 bilhões de reais, o que coloca a companhia na ponta do mercado nacional.

“Nunca fui um defensor de trabalhar muito a marca da plataforma. Eu acho que o Soma é o resultado de todas as marcas reunidas. Mas ao longo do tempo percebi que todos que estão dentro da companhia têm muito orgulho de participar do grupo”, afirma Roberto Jatahy, CEO do grupo, à revista EXAME.

“A partir do momento em que passou a existir um amor genuíno, comecei a entender que era chegada a hora de trabalhar essa parte institucional. E isso também é fundamental quando falamos em termos de atração de pessoas”, afirma o executivo.

