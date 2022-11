Soma lança camarote no Carnaval e reforça identidade de grupo de moda

Farm, Animale, Hering, NV, Cris Barros, Maria Filó, Fábula e Foxton. Todas essas marcas de moda são bastante conhecidas pelos consumidores, mas nem todos as associam ao grupo Soma, ao qual pertencem. A identidade do grupo vai começar a ser reforçada a partir do ano que vem, da forma mais festiva possível: no carnaval do Rio de Janeiro.

O grupo anunciou ontem, em evento realizado num café em São Paulo, o lançamento de um camarote na Sapucaí em 2023. O espaço será destinado somente a convidados e contará com representantes das diversas marcas, parceiros de negócios, multimarcas, fornecedores e stakeholders em geral, além de celebridades e atrações musicais.

O conceito visual do camarote é de Gringo Cardia, arquiteto e artista brasileiro premiado, que apostou em um projeto com referências ancestrais. “Somos um povo que respira e exala o carnaval o ano inteiro. Quando a moda entra para valorizar ainda mais essa arte ancestral, que vem das nossas raízes africana e indígena, quem ganha é a nossa cultura. Teremos um camarote divertido, com interação de forma imersiva”, contou.

Para a concepção da cenografia, Gringo contará com a contribuição artística de dois importantes nomes da artes visuais do país, a artista e ativista Moara Tupinambá, de Belém do Pará, e o artista plástico e figurinista baiano J. Cunha, que tem uma relação estreita com o Carnaval – ele foi responsável pela concepção visual e estética do bloco afro Ylê-Ayê durante 25 anos.

As camisetas do camarote serão feitas pela Hering e assinadas por criativos do grupo. Por meio de parceria com a Lenzing, o material nas peças incluirá fibras renováveis certificadas com selos de boas práticas ambientais.

De olho no mercado global

O lançamento contou com a presença de nove líderes de diferentes marcas que compõem o portfólio do grupo: Katia Barros (Farm), Isabel del Priore (Animale), Fabíola Guimarães (Hering), Nati Vozza (NV), Cris Barros e Dani Barros Verdi (Cris Barros), Clarisse Carvalho (Maria Filó), Marta Rodrigues (Fábula) e Marcella Mendes (Foxton). Também estiveram presentes Roberta Bicalho, diretora executiva de gente, gestão e sustentabilidade, Taciana Abreu, head de sustentabilidade, e Nelson Camargo, diretor de marketing institucional da Farm.

Foi a primeira vez que as lideranças estiveram reunidas para um anúncio à imprensa, o que mostra a importância do camarote e do fortalecimento da identidade do grupo. A presença da marca institucional no carnaval também fala bastante sobre a expansão internacional de algumas grifes.

Grupo Soma quer voltar a olhar aquisições em 2023, após lucro de 130 milhões de reais

Farm: no aniversário de 25 anos, marca quer fazer "os próximos 25 acontecerem em três"

A marca do Soma com maior presença global é a Farm, presente em mais de 152 pontos de venda fora dos Estados Unidos, incluindo nomes icônicos no mercado europeu como Liberty (Londres), que também se tornou um espaço permanente, KaDeWe (Berlim), Rinascente (Milão), El Corte Inglés (Madri) e Jelmoli (Zurique).

Quase 30% da receita da Farm já vem das vendas do exterior. A receita bruta da Farm global foi de 132 milhões de reais no terceiro trimestre, enquanto as vendas no Brasil totalizaram 328,7 milhões de reais. A margem fora também é maior, já que o posicionamento da marca na Europa e nos Estados Unidos é de uma marca de luxo.

A estamparia da Farm, que conta no Brasil, com uma equipe de 60 pessoas, provoca frisson entre as clientes de fora. Outras marcas do grupo também miram essa expansão global. Em conversa com a Casual Exame em setembro, Nati Vozza, fundadora da marca NV, disse que essa será uma estratégia para os próximos anos. Para essas marcas com aspiração internacional, o samba da Sapucaí será uma bela vitrine.

