'Decretos Reais' é homenagem a Marília Mendonça; relembre a trajetória da cantora

Os números de Marília Mendonça impressionam. Em 2019 e em 2020, a cantora sertaneja foi a artista mais ouvida no Brasil, segundo o Spotify, e é dela o clipe musical mais visto do YouTube no Brasil, com a música Graveto. Hoje (22), a cantora completaria 27 anos, e em sua homenagem, foi lançado o EP Decretos Reais com quatro músicas inéditas. Relembre a vida e obra de Mendonça.

Decretos Reais

O álbum nomeado de Decretos reais conta com as músicas: Te Amo Demais, Te Amo. Que Mais Posso Dizer, Não Era Pra ser Assim, Sendo Assim/Muito Estranho (Cuida Bem de Mim).

No YouTube, as quatro músicas já alcançaram mais de 3 milhões de streams em menos de 24 horas desde o lançamento.

O início de Marília Mendonça

Nascida em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995, o primeiro contato com a música foi na igreja, ainda na infância. Aos 12 anos de idade, Marília Mendonça já compunha suas próprias músicas.

A cantora teve seu primeiro sucesso nacional em 2016, quando lançou seu primeiro show gravado em DVD. A música chamada Infiel, parte do álbum chamado Marília Mendonça, é um de seus maiores sucessos musicais. Logo em seu primeiro lançamento, o álbum ganhou disco de diamante triplo.

Em seu segundo álbum de estúdio, chamado Realidade e lançado em 2017, Marília Mendonça recebeu uma indicação ao Grammy Latino, na categoria de melhor álbum de música sertaneja.

Suas composições foram gravadas por artistas como Jorge & Mateus, Cristiano Araújo, Wesley Safadão e João Neto & Frederico.

Vida pessoal de Marília Mendonça

Em 2015, começou a namorar o empresário paraibano Yugnir Ângelo, de quem ficou noiva em dezembro de 2016. Após seis meses juntos, o relacionamento chegou ao fim em agosto de 2017. A cantora ficou algum tempo solteira, e em maio de 2019 assumiu o relacionamento com o cantor e compositor Murillo Huff.

Três meses depois, Marília ficou grávida e deu à luz seu filho Léo em dezembro de 2019, após o bebê nascer prematuro. O relacionamento com Murillo chegou ao fim em julho de 2020, mas o casal reatou depois de poucos meses.

Discografia de Marília Mendonça

Marília Mendonça teve seu primeiro contato com a música por meio da igreja e começou a compor aos 12 anos, passando a compor canções para vários cantores, e se tornou procurada pelo meio, com várias composições para os principais destaques da música sertaneja como Minha Herança (gravada por João Neto & Frederico), Muito Gelo, Pouco Whisky (Wesley Safadão), Até Você Voltar, Cuida Bem Dela , Flor e o Beija-Flor (Henrique & Juliano), Ser Humano ou um Anjo (Matheus & Kauan), Calma (Jorge & Mateus) e É Com Ela Que Eu Estou (Cristiano Araújo). Outros artistas também gravaram suas canções como Luccas Luco, Maiara e Maraísa, Matheus e Kauan, César Menotti e Fabiano.

Foi só em 2015, aos 20 anos, que Marília decidiu seguir a carreira de cantora. Ela começou participando das músicas A Flor e o Beija-Flor e Impasse, ambas da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Já no ano seguinte lançou o seu primeiro álbum: Marília Mendonça: Ao Vivo. Não demorou muito para que algumas músicas figurassem entre as mais tocadas do país, como Sentimento Louco e Infiel.

O acidente de avião que matou Marília Mendonça

Um avião de pequeno porte caiu em 5 de novembro de 2021, próximo às 15h30, perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Uma das vítimas fatais foi a cantora Marília Mendonça. A aeronave era um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás.

