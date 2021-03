Daft Punk anuncia fim do duo após 28 anos

O Daft Punk, um dos nomes mais revolucionários da música eletrônica, anunciou o fim do duo nesta segunda-feira, 22, após 28 anos. A separação foi divulgada em um vídeo chamado Epílogo publicado no canal do YouTube da dupla.

No vídeo, com duração de oito minutos, o duo aparece caminhando lado a lado e depois separados, com um deles se afastando. Em seguida, eles "explodem" e a data da formação e do fim do Daft Punk aparece na tela (1993 a 2021).

A assessora de imprensa dos artistas, Kathryn Frazier, também confirmou à revista Variety o fim da dupla parisiense de música eletrônica. O motivo da separação não foi divulgado.

O duo francês foi formado em 1993 por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo. O primeiro álbum do Daft Punk saiu em 1997 e o duo já estava indicado ao Grammy Awards no ano seguinte.

A dupla parisiense é um nome importante da música eletrônica nas últimas décadas. Eles ganharam seis prêmios Grammys - incluindo a de Álbum do Ano por “Random Access Memories” de 2013, disco que trazia o megahit “Get Lucky”. Outros hits conhecidos do duo são 'One More Time', 'Harder, Better e Faster, Stronger'.

Veja o vídeo: