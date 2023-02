Dafiti faz promoção de roupas para o Carnaval com até 70% de desconto

O Carnaval é uma das festas mais esperadas pelos brasileiros. A data que agita os foliões nos blocos de ruas, nas avenidas e em festas começou a movimentar as buscas e as vendas por fantasias, adereços e decorações desde janeiro. Além disso, marketplaces realizam promoções de roupas e acessórios para o feriado.

Segundo o Data Shoppe, levantamento da plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, no início do ano, o marketplace viu um aumento de mais de 800% nas buscas pelo termo fantasias de Carnaval.

O mesmo aconteceu com os pedidos do item que cresceu mais de 300% se comparado com o mês de dezembro de 2022. Entre as peças carnavalescas mais vendidas em todo o país estão: saia de fitilho, biquíni hot pants e saia de tule.

Além disso, a tendência para a data é personalizar os looks. A procura por acessórios para complementar o vestuário durante a festa teve um crescimento expressivo na plataforma. O top 5 termos mais buscados foram: tatuagem temporária, cinto coldre, peruca, maquiagem neon e máscara de Carnaval.

Já os dez itens mais vendidos da plataforma foram: saia de fitilho, biquíni hot pants, saia de tule, fantasia Homem-Aranha, fantasia de coelho, fantasia Moana, fantasia anjo, máscara led, adesivo de rosto e maquiagem de Carnaval.

A partir das 9h de amanhã, 16, a Shopee fará transmissões ao vivo com promoções. Serão mais de R$ 100 mil em cupons de descontos, mais de 800 mil Moedas Shopee e vouchers adicionais de frete grátis com compra mínima de R$ 29 e R$ 19 para os usuários.

Por meio das lives realizadas por vendedores e lojas de grandes marcas como Nivea, L’Oréal Paris, Salon Line, Jequiti, Maybelline New York, entre outras, serão oferecidas Moedas Shopee, cupons de frete grátis (valor mínimo de compras de R$ 29), vouchers de desconto de R$ 20 e R$ 50 (pedidos acima de R$ 120 e R$ 300, respectivamente) para os produtos exibidos nas transmissões.

Já a Dafiti está com promoções em produtos da marca Forever21, com descontos entre 50% e 70% em itens do vestuário feminino.

“Olhando para o nosso portfólio, acredito que nosso cliente tem a oportunidade de garantir looks para o Carnaval com peças superversáteis que poderão ser utilizadas depois em looks para noite e até casuais, como shorts e bermudas jeans, tops, bodies, saias de paetê e tênis”, conta Patrícia Schneid, gerente de estilo da Dafiti.

Dentre as peças, há opções de camisetas e bodies a partir de R$ 39,95, vestidos por R$ 44,99 e macaquinhos por R$ 49,99.

