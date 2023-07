Da Amazônia para todo o Brasil: Costa Brazil passa a ser vendida no país

Quem se hospeda no Fasano, já conhece os amenities da Costa Brazil que incrementam a hospedagem no hotel de luxo. Porém, os produtos desenvolvidos por Francisco Costa não estavam disponíveis para compra no país, até hoje, 24.

A marca de bodycare, fragrância e skincare foi criada em 2018 por Costa, após sua despedida como diretor criativo da linha de roupas femininas da Calvin Klein. Em uma viagem para explorar a natureza da floresta amazônica conheceu rituais locais e uma cultura riquíssima de ingredientes de cura, que o inspiraram sobre a necessidade de conservação.

Todos os produtos da marca são feitos com ingredientes provenientes de forma sustentável da Amazônia e desenvolvidos por meio de uma tecnologia avançada.

“Estamos muito felizes com o lançamento da marca no Brasil em colaboração com a Sephora. Esse é um momento especial para mim e para a marca que chega ao Brasil onde nasceu. Minhas viagens pela Amazônia e nordeste foram fundamentais para a criação da marca inspirada pelas nossas raízes e elevada pelos ingredientes nativos”, diz Francisco.

Os produtos da Costa Brazil estão à venda no site e em lojas selecionadas da Sephora (JK Iguatemi, Morumbi, Cidade Jardim, CJ Shops, Barra Shopping e Rio Design Barra).

Comprometido com a sustentabilidade e a criar produtos veganos e livres de crueldade animal, foram desenvolvidos com agricultores locais, o Jungle Complex: uma fórmula que une três ingredientes naturais: o Cacay que funciona como um anti-aging antioxidante que acelera a renovação celular e melhora a vitalidade da pele, o Kaya, um hidratante antioxidante que melhora a firmeza da pele, e o Breu com ativos anti-inflamatório, terapêutico e antimicrobiano.

Dentre os produtos que chegam ao Brasil estão refil da fragrância aroma R$ 780; creme para o corpo R$ 660; Lua moonlight body oil R$ 450; Sol sunlight body oil R$ 450; óleo de limpeza para a face R$ 395; sal de banho R$ 890 (refil) R$ 790; vela jungle candle R$ 1.189; massageador de aço R$ 1.200.

Com foco na sustentabilidade, Costa faz parte do conselho executivo da Conservation International, uma organização sem fins lucrativos devota à proteção do meio ambiente. A Costa Brazil tem parceria com a instituição e juntas trabalham para a proteção e conservação da Amazônia e de seus povos indígenas.