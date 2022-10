Criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa terá filme biográfico

Foram iniciadas as filmagens para o cinema da história de Mauricio de Sousa. Dirigido por Pedro Vasconcelos, com codireção de Rafael Salgado e estrelado por Mauro Sousa, o longa-metragem (ainda sem título oficial) vai contar a vida do criador da Turma da Mônica desde sua infância, da descoberta e paixão pelos quadrinhos à invenção de uma carreira considerada impossível na época, e suas aventuras para se sustentar e crescer profissionalmente.

Previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 2023, as filmagens iniciaram no último dia 24 de setembro e serão realizadas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Carrancas e Passa Quatro (MG) e Lapa (PR).

O processo de criação de seus principais personagens e a evolução de sua obra também terão destaque na história, além de como até hoje, aos 87 anos, ele continua fazendo sucesso e se reinventando. Contadas com a mesma graça e alegria das histórias em quadrinhos, o filme narra aventuras e histórias, especialmente seus planos ousados e de grande sucesso, e outros não tão infalíveis assim.

Além de Mauro Sousa no papel do pai, o elenco conta ainda com Elizabeth Savalla (Vó Dita), Thaty Lopes (Marilene), Natalia Lage (Nila) e Emílio Orciollo Neto (Antônio), com participações especiais de Fernando Eiras e Bruce Gomevsky, e Zezé Motta e Othon Bastos como convidados.

O longa é uma produção da Focus Entretenimento e Boa Ideia Entretenimento, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, e coprodução da Star Original Productions.

