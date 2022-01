Corona lança primeira cerveja com vitamina D do mundo

A humanidade ainda não descobriu um jeito de engarrafar raios de sol, mas a Corona, cervejaria da Ambev que se orgulha por ser uma marca solar em suas campanhas publicitárias, acaba de anunciar um produto inédito que traz a adição de um ingrediente nunca antes utilizado em uma cerveja: a vitamina D.

A novidade, que além da vitamina D, também é zero álcool, se chama Corona Sunbrew. Com poucas calorias (são apenas 70 por garrafa), a bebida foi criada pelo time de inovação da AB InBev para trazer 30% da dose diária de vitamina D recomendada por especialistas da Health Canada.

O Canadá será o primeiro país a brindar com o novo rótulo, pensado especialmente para consumidores de países com pouca exposição à luz solar durante parte do ano, muitas vezes por causa das estações frias mais rigorosas. No hemisfério norte, o inverno vai até dia 20 de março. Nos extremos, como regiões do Canadá, a luz do sol é escassa nessa época do ano.

“Como uma marca que nasceu na praia, a Corona abraça o ar livre em tudo o que fazemos, porque acreditamos que lá fora é onde as pessoas melhor se desconectam e relaxam. A sensação do sol é uma das coisas que as pessoas mais amam no ar livre e a marca Corona está sempre inovando para lembrá-los dessa sensação”, disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona. “Agora, estamos entusiasmados em oferecer aos consumidores Corona Sunbrew 0,0%, a primeira cerveja sem álcool com vitamina D, reforçando nosso desejo de ajudar as pessoas a se reconectar à natureza a qualquer momento.”

Além do Canadá, ainda em 2022 a Corona Sunbrew deve desembarcar no Reino Unido e outros mercados da Europa, América do Sul e Ásia. Por enquanto, a cerveja ainda não tem data para chegar ao Brasil.