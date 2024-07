3 frases que você deve evitar ao falar em público

Falar em público é uma habilidade crucial em diversas áreas profissionais e pessoais. Além de melhorar a confiança e a autoconfiança, ela e essencial para liderança e sucesso na carreira.

Falar em público facilita a criação de redes de contatos. O ato ajuda a construir relacionamentos profissionais fortes, fundamentais para o crescimento na carreira.

Habilidades de oratória também são vitais para persuadir e engajar o público. A prática regular de falar em público melhora a capacidade de influenciar e convencer os outros.

Profissionais com habilidades de falar em público têm mais oportunidades de avanço na carreira. Você se apresentar bem pode abrir portas para promoções e novas oportunidades de negócios.

No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, pois até os mais experientes na oratória podem cometer alguns deslizes.

Aqui estão três frases que você deve evitar e os motivos, segundo Matt Abrahams, da Universidade de Stanford e especialista em comunicação ouvido pela CNBC:

1. “Eu sempre fico tão nervoso quando falo.”

Mencionar seu nervosismo pode chamar a atenção para ele. Muitas pessoas acreditam que admitir nervosismo pode extrair simpatia do público, mas na verdade, isso apenas destaca sua ansiedade. Se você não revelar que tem dificuldade em falar em público, as pessoas podem nem perceber. Mantendo uma postura confiante, mesmo que esteja nervoso, ajuda a manter o foco do público na mensagem, não nos seus sentimentos.

2. “Eu sinto que...”

Usar linguagem inclusiva é essencial ao se dirigir a grandes grupos. Declarações no estilo "Eu" podem soar exclusivas e distanciar o público. Em vez de dizer “Eu acho essa situação desafiadora”, uma abordagem mais inclusiva seria “Todos nós sabemos que essa situação pode ser desafiadora”. Isso cria um senso de unidade e faz com que o público se sinta parte da discussão, tornando a mensagem mais impactante e envolvente.

3. Acrônimos e jargões.

Evite usar acrônimos e jargões que podem confundir seu público. Termos técnicos ou específicos demais podem alienar pessoas que não estão familiarizadas com eles. Por exemplo, ao falar sobre renda básica universal, não use “RBU” sem explicar. Mesmo que pareça comum para você, muitos podem não entender. A suposição de que todos compartilham o mesmo conhecimento pode levar à exclusão e à falta de compreensão da mensagem. Use linguagem clara e acessível para garantir que todos acompanhem.

Por que você deve evitar esses erros

Ser consciente dessas frases pode tornar sua comunicação mais clara e eficaz, garantindo que sua mensagem seja bem recebida por todos. Evitar esses erros comuns ajuda a criar uma conexão melhor com seu público, tornando sua apresentação mais impactante. A prática de uma comunicação inclusiva e transparente é fundamental para o sucesso em falar em público.