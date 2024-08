Restaurante italiano queridinho de São Paulo, Modern Mamma Osteria chega à rua Oscar Freire

Itaim Bibi, Pinheiros e, agora, o bairro dos Jardins recebe mais uma unidade do Moma - Modern Mamma Osteria, na badalada Rua Oscar Freire. Com investimento de 6,5 milhões de reais, a nova unidade do restaurante dos chefs Paulo Barros e Salvatore Loi pretende repetir o sucesso dos outros dois endereços com pratos italiano e execução criativa.

“O Moma ficou conhecido pelo ótimo serviço e por entregar uma comida bem feita, com bons ingredientes, e as pessoas podem esperar isso no Jardins também. Trata-se de uma continuidade do bom trabalho que a gente vem realizando há oito anos”, diz Loi.

Inaugurado ontem, 20, a casa tem projeto assinado por Octavio de Sanctis, responsável pelas demais unidades do grupo, incluindo o bar-restaurante Ella|Fitz.

om 600 metros quadrados, o restaurante conta com 110 lugares. (Pedro Shutter/Divulgação)

O novo espaço tem salão aberto para a calçada e usa elementos em madeira na decoração. Com 600 metros quadrados, o restaurante conta com 110 lugares e os clássicos do menu, como as focaccias para compartilhar, a lasanheta de vitelo com creme de grana padano e trufas negras, o spaghetti alla carbonara e o clássico Il Tiramisu Della Osteria, receita acompanha Salvatore Loi desde os tempos do extinto Girarrosto.

“Sempre quisemos levar o Moma aos Jardins, e encontramos na esquina das ruas Oscar Freire e a Rua Padre João Manuel o ponto perfeito. É uma área nobre", diz Barros.

Nascido na pequena Tempio Pausania, na Sardenha, Loi passou por importantes restaurantes de hotéis da Europa antes de desembarcar no Brasil. Foi chef executivo das operações do Grupo Fasano, onde atuou por treze anos. O encontro com Paulo Barros, restaurateur com duas décadas de experiência, se deu no extinto Grupo Egeu.