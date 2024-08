Mercado está subestimando "escala enorme" do bitcoin, diz CEO de gestora de US$ 1 trilhão

Jenny Johnson, CEO da gestora Franklin Templeton, afirmou na última quarta-feira, 21, que o mercado financeiro tradicional está "subestimando" o tamanho do bitcoin e seu potencial de crescimento. A empresa, que possui US$ 1,5 trilhão em ativos sob gestão, lançou um ETF da criptomoeda neste ano.

A executiva compartilhou o seu "choque" com a quantidade de empresas tradicionais do mercado que não possuem conhecimento sobre a escala da criptomoeda. Johnson falou sobre o tema durante um evento específico sobre blockchain no famoso encontro de Jackson Hole, nos Estados Unidos.

A CEO disse que "30%" do seu dia é gasto monitorando tecnologias disruptivas, incluindo os ativos digitais e a tecnologia blockchain. Na visão dela, a inteligência artificial e o blockchain são as "duas grandes e óbvias tendências que eu não quero perder".

"O que é uma loucura pra mim é que, nas finanças tradicionais, as pessoas não tem ideia da quantidade de dinheiro e do volume ligados ao bitcoin", comentou Johnson. Como exemplo, ela citou o fato de que, em 2023, o blockchain da criptomoeda processou US$ 36,6 trilhões em transações.

O valor registrado naquele ano foi maior do que o somatório das transações processadas pela Visa e pela Mastercard, que tiveram US$ 14,8 trilhões e US$ 9 trilhões em transações, respectivamente. Nesse sentido, ela destacou que o segmento merece atenção.

"Existe todo um ecossistema que atualmente quase ignora o que seria um ecossistema gigantesco, paralelo", disse a CEO da Franklin Templeton ao se referir à relação entre o mercado cripto e o mercado financeiro tradicional, avaliando que esse posicionamento seria um erro.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Franklin Templeton e criptomoedas

A Franklin Templeton é uma das gestoras mais favoráveis à criptomoeda. Em 2024, ela foi uma das empresas que lançou um ETF de bitcoin nos Estados Unidos, se juntando a outros gigantes do mercado como a BlackRock e a Fidelity. A gestora também lançou um ETF de ether meses depois.

Além dos produtos de investimento em criptomoedas, a Franklin Templeton também tem investido em projetos de uso de tecnologia blockchain, com foco na tokenização de ativos e fundos de investimento, incluindo um fundo tokenizado de investimento em títulos do Tesouro dos EUA.