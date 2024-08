Por que a economia da Argentina caiu mais do que os analistas previam

A contração foi pior do que as projeções de mercado. De acordo com pesquisa da Reuters, a média das estimativas era de uma queda de 1,9%. Nem a pior das projeções, de 3,2%, chegou perto da queda de 3,9% registrada.

O resultado vem após o PIB apresentar uma alta anual de 2,3% em maio, um movimento inesperado, já que o país vinha de seis meses consecutivos de quedas na atividade econômica. Nos primeiros seis meses do ano, a atividade econômica da Argentina acumulou uma queda de 3,2%. No ano passado, a economia da Argentina contraiu 1,6%, contra um crescimento de 5% em 2022.

Agro cresce, mas outros setores caem

A agricultura, com um forte peso na economia argentina, teve um papel importante neste ano para impulsionar o PIB — em junho, registrou um salto de 82,4% em relação a junho de 2023, quando o setor agrícola argentino estava sofrendo com uma grave seca.

Porém, o setor não foi suficiente para evitar uma queda generalizada no indicador, com nove das 16 divisões incluídas na medição em declínio, sendo a construção (-23,6%), a manufatura (-20,4%) e o comércio (-18,6%) as que mais caíram.

As políticas de Milei

Após assumir a presidência em dezembro passado, Javier Milei promoveu uma série de ajustes que levaram a um "choque na economia". As tarifas de água, gás, luz, transporte público e serviços básicos deixaram de ser subsidiadas pelo governo, o que provocou um aumento considerável nos preços.

Além disso, Milei também paralisou obras e interrompeu o repasse de dinheiro para os estados, visando reduzir os gastos públicos. Universidades também foram prejudicadas.

Com isso, com menos dinheiro em circulação, a inflação está em desaceleração. Chegou a 4% em julho, o menor patamar desde 2022. Juros também começaram a cair. O país registrou o seu primeiro superávit desde 2008 no primeiro trimestre deste ano.

Essa política austera trouxe outras consequências também. Salários e aposentadorias sofreram uma queda importante. Milhares de demissões ocorreram. Hoje, 41,7% dos 46,7 milhões de argentinos estão abaixo da linha da pobreza.

Com esses movimentos, o Fundo Monetário Internacional fechou um acordo de US$ 800 milhões com a Casa Rosada, destacando o "primeiro superávit fiscal trimestral em 16 anos, a rápida queda da inflação, a mudança de tendência das reservas internacionais e uma forte redução do risco soberano".