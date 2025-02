Conheça o supercarro que chega a 100km/h em apenas três segundos

A longa tradição da Mercedes-AMG no mundo das competições merecia uma homenagem. Para atender essa necessidade, a marca acaba de inaugurar uma série de modelos exclusivos, denominada Mythos, que homenageia seus primeiros esportivos.

O primeiro modelo apresentado é o PureSpeed, um biplace (com apenas dois lugares) de edição limitada com um design inspirado em veículos lendários como o 300 SLR, que Stirling Moss e Denis Jenkinson pilotaram rumo à vitória na corrida Mille Miglia de 1955, na Itália.

O design do PureSpeed combina uma silhueta baixa, um capô longo e uma dianteira estilo "nariz de tubarão", destacando uma ampla entrada de ar, as icônicas siglas AMG e a estrela cromada escurecida. Além disso, conta com detalhes aerodinâmicos de precisão para evitar turbulências que possam incomodar motorista e passageiro, já que o modelo não possui teto nem para-brisa.

As rodas de alumínio de 21 polegadas trazem coberturas de fibra de carbono nos eixos dianteiro e traseiro. As rodas de trás são totalmente fechadas para reduzir a resistência ao ar, enquanto as as da frente permanecem abertas para otimizar o fluxo de ar e a refrigeração dos freios.

Outro destaque é o sistema HALO, inspirado na Fórmula 1 e presente em todos os carros da categoria desde 2018, projetado para proteger a cabeça do piloto em caso de acidente. Os bancos AMG Performance, revestidos em couro especial com costuras decorativas, oferecem excelente suporte lateral. Os tapetes do modelo seguem o esquema de cores e design dos assentos e os painéis das soleiras das portas também são revestidos em couro. O volante AMG Performance mantém o conceito de interior em dois tons.

Motor do PureSpeed

Fiel à sua essência, o PureSpeed conta com um conjunto mecânico extremamente potente: um motor AMG V8 4.0 biturbo, capaz de gerar 585 cavalos de potência e 800 de torque, acoplado a uma transmissão automática. A tração é integral AMG Performance 4MATIC+. Com essa configuração, o modelo impressiona nos números de desempenho: acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada a 315 km/h.

Entre os detalhes mecânicos, destaca-se o sistema de freios carbocerâmicos, com pinças fixas de seis pistões na dianteira e pinças flutuantes de um pistão na traseira. Além disso, o modelo conta com direção ativa no eixo traseiro, que varia conforme a velocidade: abaixo de 100 km/h, as rodas traseiras giram no sentido oposto às dianteiras para maior agilidade; acima dessa velocidade, giram no mesmo sentido para melhorar a estabilidade.

Como o primeiro modelo da série limitada Mercedes-Benz Mythos, o Mercedes-AMG PureSpeed terá apenas 250 unidades produzidas. O preço de venda ainda não foi divulgado.